Ne remettez plus de confiture sur vos tartines : ce beurre de fruits sans gras va tout changer cet été

Entre confiture trop sucrée et pâte à tartiner lourde, ce beurre de pêches sans gras change la donne sur les tartines de l’été. Comment obtient-il cette texture veloutée qui tient sans couler ?

Sur la table du petit-déjeuner, les tartines encore tièdes attendent leur dose de douceur. On entend la croûte craquer, on sent déjà le parfum des pêches mûres qui embaume la cuisine, comme un retour de marché en plein mois d’août.

Entre la confiture parfois trop sucrée et la pâte à tartiner qui pèse un peu lourd en plein soleil, on cherche une alternative plus fraîche. C’est là que ce beurre de pêches sans gras, lisse, brillant et ultra tartinable, devient vite le réflexe des journées d’été ; comment s’en passer ensuite ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2,3 kg de pêches jaunes bien mûres (13 à 15 fruits)

✅ 150 g de sucre en poudre

✅ 6 cl de jus de citron fraîchement pressé

✅ 2 bâtons de cannelle et 2 c. à café d’extrait de vanille

Pourquoi ce beurre de pêches est plus onctueux qu’une confiture et plus léger qu’une pâte à tartiner

Ici, la pêche est traitée comme un fruit de pâtissier : confite lentement, puis mixée très finement jusqu’à devenir une crème uniforme. Pas de morceaux comme dans une confiture, pas de matière grasse comme dans une pâte chocolatée ; juste la pulpe concentrée, portée par sa pectine naturelle. En bouche, on obtient une sensation veloutée, qui nappe la tartine sans couler.

Cuisson lente en mijoteuse : la méthode inratable pour confire sans brûler

On commence par monder les pêches, simplement blanchies puis rafraîchies dans l’eau glacée, pour enlever la peau sans perdre de chair. Les morceaux partent ensuite en mijoteuse avec sucre, citron, cannelle et vanille. Trois heures à basse température suffisent pour attendrir et confire ; après mixage au mixeur plongeant, une deuxième phase de cuisson plus chaude, couvercle entrouvert, concentre les arômes par évaporation douce.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Monder, dénoyauter puis couper les pêches en morceaux réguliers, prêts à aller en cuve. Technique : Rassembler les pêches avec sucre, citron, cannelle et vanille dans la mijoteuse, bien mélanger. Cuisson : Cuire 3 h en mode bas, mixer finement, puis cuire encore 3 à 5 h en mode haut, couvercle entrouvert. Finition : Ajuster sucre et citron, éventuellement une pincée de sel, puis mettre en pots propres et fermer.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps & garde 8 h / 3 sem. 🔍 Le secret de l’expert Ce beurre de fruits tient sa texture à la longue cuisson lente qui libère la pectine des pêches. Le mixage très fin emprisonne l’eau dans une pulpe homogène, pendant que la réduction en mijoteuse concentre les sucres sans caraméliser ni brûler. ✨ Le twist gourmand : Pour un goût plus profond, rôtir au four un tiers des pêches avec un voile de sucre avant la mijoteuse. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais laisser la mijoteuse totalement couverte pendant la réduction, sous peine de garder un mélange liquide façon coulis.

Conservation : 3 semaines au frais ou longue durée en bocaux stérilisés

Au réfrigérateur, ce beurre de pêches se garde jusqu’à 3 semaines en pots propres bien fermés. Pour prolonger l’été, on peut aussi stériliser les bocaux au bain-marie.