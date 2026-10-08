Pain maison sans pétrissage : cette règle des 4 ingrédients que les flemmards devraient appliquer d'urgence

Pensé pour les grands paresseux en cuisine, ce pain maison sans pétrissage à 4 ingrédients se prépare dans un simple saladier et un moule à cake. En moins d’une heure, la levure fait tout le travail et transforme une pâte collante en miche à croûte dorée, mais à une condition clé.

Pas plus de 4 ingrédients, ni de longs pétrissages : mon pain maison de la flemme spécial grands paresseux

Odeur de croûte chaude, mie qui se déchire en filaments, petit craquement net sous le couteau… On adore le pain maison, beaucoup moins les mains collées de pâte, le plan de travail fariné et les trente minutes de pétrissage.

Ce pain maison sans pétrissage 4 ingrédients assume la flemme jusqu’au bout : une cuillère, un saladier, un moule à cake, et la levure travaille pendant qu’on regarde une série. La seule vraie règle consiste à laisser la pâte tranquille.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 500 g de farine de blé T55 ou T65

✅ 480 ml d’eau tiède

✅ 10 g de levure boulangère instantanée

✅ 10 g de sel fin

Les 4 ingrédients de ce pain maison sans pétrissage spécial flemme

Farine de blé T55 ou T65, eau tiède, levure boulangère instantanée et sel fin : ces quatre éléments suffisent. La forte hydratation (480 ml d’eau pour 500 g de farine) permet au gluten de se former tout seul au repos, sans pétrissage énergique.

Pas-à-pas du pain de la flemme, zéro pétrissage à la cuillère

On mélange tout dans un saladier jusqu’à ne plus voir de farine sèche, on verse directement dans le moule à cake graissé, puis on couvre. Ensuite, on ne touche plus à rien : la pousse et la cuisson structurent la mie à notre place.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Dans un grand saladier, réunir farine, levure et sel, ajouter l’eau tiède et remuer vivement à la cuillère 2 à 3 minutes. Technique : Graisser généreusement un moule à cake, racler la pâte très collante dans le moule puis lisser rapidement la surface avec spatule ou doigts mouillés. Cuisson : Couvrir le moule et laisser lever jusqu’au bord, voire légèrement au‑dessus ; en cuisine fraîche, placer le moule dans un four éteint avec un bol d’eau bouillante. Finition : Préchauffer le four à 210 °C, retirer le film, humidifier à peine le dessus, parsemer de graines si envie, cuire 35 minutes puis démouler aussitôt sur une grille.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif 5 min 🔍 Le secret de l’expert Hydratation élevée + long repos suffisent à former le gluten ; le moule à cake maintient la pâte et la mie reste légère. ✨ Le twist gourmand : Un voile de beurre fondu à la sortie du four donne croûte brillante et parfum de boulangerie. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais rajouter de farine : la pâte doit rester molle, sinon le pain sera compact

Variantes paresseuses et conservation sans prise de tête

Pour changer, on peut saupoudrer le dessus de graines ou de flocons d’avoine juste avant cuisson. Le pain se conserve 2 à 3 jours dans un torchon ou une boîte à pain, et se réveille très bien au grille‑pain.