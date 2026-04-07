Risotto aux champignons de Cyril Lignac : ce geste interdit ruine tout, son secret crémeux change votre plat

Cyril Lignac livre sa façon de préparer un risotto aux champignons, crémeux et parfumé, directement dans votre cuisine. Entre choix du riz et geste final, sa méthode change tout.

Cyril Lignac dévoile sa recette de risotto aux champignons : ingrédients et étapes

Dans la sauteuse, ça crépite doucement, parfum d’ail fondu, de beurre et de champignons grillés. Le riz s’arrondit, brillant, sans accrocher. C’est exactement le genre de scène que provoque Cyril Lignac avec son risotto aux champignons, un plat simple mais terriblement réconfortant.

Sa version ne repose pas sur un ingrédient extravagant, mais sur quelques gestes précis : un riz bien nacré, un bouillon ajouté au bon rythme et une finition très généreuse. On suit sa méthode pour un risotto aux champignons facile, vraiment crémeux et parfumé.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 300 g de riz Arborio ou Carnaroli

✅ 200 g de mélange de champignons

✅ 50 cl de bouillon de volaille ou de légumes

✅ 80 g de parmesan râpé et 100 g de beurre doux

Les ingrédients du risotto aux champignons de Cyril Lignac (pour 4 personnes)

On prévoit 300 g de riz Arborio ou Carnaroli, 200 g de champignons (girolles, trompettes, chanterelles ou simples champignons de Paris bruns), une échalote, une gousse d’ail. Viennent ensuite 50 cl de bouillon chaud, 5 cl de vin blanc sec, 80 g de parmesan râpé, 100 g de beurre doux, un peu de persil, sel et poivre.

Le geste qui rend le risotto aux champignons de Cyril Lignac ultra crémeux

Dans l’huile d’olive, le chef fait d’abord suer l’échalote, puis ajoute riz et ail pour les nacrer sans les colorer. Il déglace au vin blanc, verse le bouillon petit à petit en gardant de simples frémissements. Hors du feu, la mantecare commence : on incorpore le beurre froid en dés, puis le parmesan jusqu’à obtention d’une crème souple.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Faites chauffer le bouillon, ciselez échalote et ail, nettoyez brièvement les champignons, égouttez-les bien. Technique : Dans une sauteuse huilée, faites suer l’échalote, ajoutez riz et ail pour les nacrer, déglacez au vin. Cuisson : Couvrez à hauteur de bouillon, laissez frémir en remuant souvent et rajoutez du bouillon dès que la surface sèche. Finition : Saisissez les champignons à feu vif avec un peu de beurre, salez, poivrez, puis liez le riz avec beurre, parmesan et persil.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 35 min 🔍 Le secret de l’expert Le riz libère son amidon tout au long de la cuisson ; associé au beurre et au parmesan, il forme une émulsion naturellement très crémeuse. ✨ Le twist gourmand : Ajoutez quelques cèpes séchés réhydratés dans le bouillon ou finissez l’assiette avec un filet d’huile de truffe et un trait de citron. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne versez pas tout le bouillon d’un coup et ne cuisez jamais les champignons à feu doux, sinon riz et garniture deviennent mous.

Variantes et twist gourmand autour des champignons

On peut reprendre cette base pour un risotto aux champignons de Cyril Lignac plus festif : remplacez une partie des champignons par des cèpes frais, ajoutez un peu d’huile de truffe au dressage, ou gardez-le nature et très crémeux avec simplement un voile de parmesan supplémentaire.