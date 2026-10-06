Tout le monde sert le jambon sec en tranches : cette astuce au four fait un apéro bluffant, on me redemande la recette

Fini le jambon sec posé en vrac sur la planche : ici, il devient chips fine à planter dans une crème de panais au jambon sec croustillant. Apéro chaud, chic et mini-budget, mais quelques détails changent tout.

L’odeur chaude du jambon sec qui sort du four, ce petit craquement net quand on le casse entre les doigts… Rien à voir avec les tranches posées sur une planche qui disparaissent en deux minutes. On les sert désormais dressées comme de fines tuiles, plantées dans une crème de légume toute lisse.

Cette crème dorée, c’est le panais : une racine douce, légèrement sucrée, que la pomme de terre rend plus onctueuse. Avec quelques éclats de chips de jambon sec, on obtient un apéro chaud, chic et réconfortant, pour moins d’1 € par personne. Reste à voir comment transformer ce duo en crème de panais au jambon sec croustillant qui fait oublier les planches à 15 €.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 700 g de panais + 1 pomme de terre à chair farineuse (≈ 180 g)

✅ 12 fines tranches de jambon sec (Bayonne, Serrano ou Parme, ≈ 80 g)

✅ 20 cl de crème liquide entière, 35 cl de bouillon de légumes, 25 g de beurre, 1 c. à s. d’huile d’olive

✅ 1 échalote, noix de muscade, jus de citron, sel, poivre, thym frais, noisettes torréfiées, pain de campagne grillé ou gressins

Pourquoi on ne sert plus jamais le jambon sec en simples tranches

Les planches chargées de charcuterie font toujours leur effet, mais tout se ressemble et tout part trop vite. En le passant au four, le jambon sec perd son côté classique et gagne une texture ultra fine, presque aérienne. Planté dans une crème chaude, il devient un vrai condiment, pas seulement quelque chose à grignoter.

En face, le panais cuit doucement dans le bouillon de légumes et la crème liquide entière donne un velouté presque gourmand de restaurant. On garde le même panier de base, mais on propose un apéro chic pas cher, qui tient bien en verrines ou en bols apéro à partager.

La méthode pour une crème de panais au jambon sec croustillant, bien tenue à l’apéro

On commence par éplucher panais et pomme de terre, coupés en petits cubes pour une cuisson homogène. Dans une casserole, on fait fondre beurre et huile, on fait suer l’échalote sans la colorer, puis on ajoute les légumes. On mouille avec le bouillon de légumes, on couvre et on laisse cuire 20 à 25 minutes, jusqu’à ce que tout soit très fondant.

Les légumes cuits partent ensuite au mixeur avec la crème liquide entière, une pincée de noix de muscade et le jus de citron. On ajuste la texture avec un peu de bouillon : la crème doit napper la cuillère sans couler comme une soupe. On poivre, puis on sale seulement après avoir goûté. Pendant ce temps, les tranches de jambon sec sont étalées sur une plaque, sans se chevaucher, puis passées 8 à 10 minutes à 180 °C. On les sort quand les bords sont secs et à peine ambrés ; elles finissent de durcir en refroidissant.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Éplucher panais et pomme de terre, les couper en dés ; faire fondre beurre et huile, faire revenir l’échalote, ajouter les légumes et couvrir avec le bouillon. Technique : Cuire 20–25 min à feu moyen, puis mixer avec crème, noix de muscade et jus de citron ; ajuster la texture avec un peu de bouillon, poivrer et saler en dernier. Cuisson : Étaler le jambon sec sur une plaque, enfourner à 180 °C pendant 8–10 min ; passer le thym frais 2–3 min au four à côté. Finition : Verser la crème chaude dans un bol ou des verrines, ajouter un filet d’huile d’olive, des noisettes torréfiées, planter les chips de jambon et servir avec pain de campagne grillé ou gressins.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget < 1 € / personne 🔍 Le secret de l’expert La pomme de terre apporte l’amidon qui donne à la crème de panais une texture nappante qui tient sur le pain. À 180 °C, le jambon sec perd son eau et une partie de son gras : les tranches deviennent légères et cassantes. On sale toujours après dégustation, pour laisser le contraste doux-salé fonctionner. ✨ Le twist gourmand : Ajouter des noisettes torréfiées concassées et du thym frais passé au four, puis une petite goutte de crème au centre de chaque verrine pour dessiner une spirale blanche. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Superposer les tranches de jambon sur la plaque, ou verser tout le bouillon d’un coup : on obtient des chips molles et une crème trop liquide qui file en soupe sur le pain.

Dresser, conserver et réinventer cette crème de panais apéro

Pour l’apéro, on sert cette crème de panais au jambon sec croustillant dans un grand bol peu profond à partager ou en verrines individuelles. On lisse la surface, on ajoute un filet d’huile d’olive, quelques noisettes torréfiées et du thym. Les chips sont plantées au dernier moment pour garder tout le croustillant.

La crème se prépare la veille sans problème ; on la réchauffe doucement avec un trait d’eau. Les chips de jambon se gardent à température ambiante, dans une boîte métallique bien sèche. Le lendemain, on recycle la crème en entrée avec un œuf mollet ou quelques dés de comté, voire en version végétale avec des graines de courge grillées à la place du jambon.