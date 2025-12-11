Voici les cannellonis épinards-ricotta qui font l'unanimité en novembre 2025, et ce détail simple change tout au moment du gratin

Un plat de saison, fondant et doré, qui réunit la famille et parfume la cuisine d'automne.

Quand les soirées de novembre deviennent fraîches et que l’on cherche une idée simple pour réchauffer la tablée, un classique italien s’invite volontiers au menu. Les cannellonis garnis d’épinards et de ricotta cocheraient toutes les cases du dîner réconfortant, avec leur surface dorée et leur cœur moelleux, facile à servir comme à partager. Leur allure généreuse plaît aux enfants, rassure les parents et sent bon la cuisine maison.

Derrière cette belle croûte gratinée se cache une préparation très accessible, idéale pour un soir de semaine comme pour un déjeuner familial. Les ingrédients se trouvent partout, la méthode ne demande pas de matériel compliqué et le résultat se tient dans l’assiette. La magie opère.

Cannellonis épinards-ricotta faciles à préparer, ce détail qui change tout au four

Visuellement, ce gratin séduit par son dessus bien doré et sa sauce rouge brillante qui enveloppe chaque tube. En bouche, on retrouve l’onctuosité de la ricotta, la douceur végétale des épinards et le relief des fromages râpés. L'idée à retenir : farcir des tubes secs et bien les enrober de sauce tomate pour une cuisson homogène.

Le format des cannellonis permet un plat généreux, facile à portionner, qui tient bien à la découpe. Et pourtant, la mise en place reste rapide, avec des gestes simples et répétitifs qui font gagner du temps en cuisine.

Les ingrédients justes pour un gratin moelleux et doré

500 g d’épinards frais (ou 400 g surgelés)

250 g de ricotta

1 œuf

1 gousse d’ail

250 g de cannellonis secs

60 g de parmesan râpé

râpé 100 g d’ emmental râpé

râpé 700 ml de purée de tomates (ou sauce tomate maison)

maison) 2 cuillères à soupe d’huile d’olive

Sel, poivre, muscade

Pour une signature plus personnelle, glissez quelques herbes fraîches. Le basilic apporte une note vive, l’origan renforce le côté méditerranéen, et une pointe de muscade fait merveille avec la ricotta. Côté fromages, remplacez une partie du râpé par de la mozzarella pour le filant, ou du pecorino pour un caractère plus marqué. Une sauce tomate maison, doucement mijotée, fera la différence sans compliquer la recette.

Gestes clés pour une farce onctueuse et des pâtes parfaitement fondantes

Commencez par faire revenir l’ail haché dans l’huile d’olive, puis ajoutez les épinards lavés et grossièrement coupés. Laissez-les cuire jusqu’à évaporation de l’eau, afin d’éviter une farce trop aqueuse. Égouttez soigneusement, c’est le geste qui garantit une texture bien tenue.

Dans un saladier, mélangez la ricotta, l’œuf, les épinards tiédis et la moitié du parmesan. Salez, poivrez, ajoutez une pointe de muscade. La farce doit rester souple mais compacte, pour garnir les tubes sans couler.

Glissez la préparation dans une poche à douille et remplissez les cannellonis. Tapissez le fond d’un plat d’une fine couche de sauce tomate, alignez les tubes farcis, puis nappez avec le reste de sauce. Terminez par un voile de fromage râpé et enfournez à 180 °C, 20 minutes couvert, puis environ 10 minutes à découvert. Laissez poser quelques minutes hors du four avant de servir, le temps que tout se stabilise.

Twists de saison et accompagnements qui font mouche à table

Envie de varier sans trahir l’esprit du plat ? Glissez quelques dés de saumon fumé ou de jambon blanc dans la farce pour une version plus généreuse. Remplacez la sauce tomate par une béchamel maison si vous aimez les gratins tout doux, proches des lasagnes blanches. Et si vous avez de la courge râpée, de petits brocolis, des noix concassées ou des pignons, parsemez-en pour apporter croquant et saisonnalité.

Côté table, misez sur une salade de jeunes pousses assaisonnée de citron ou un pain à l’ail bien chaud. Le contraste de fraîcheur et de croûte croustillante réveille le moelleux du plat. Servez dans un plat en terre cuite, terminez par un peu de parmesan fraîchement râpé au dernier moment, et l’effet waouh est immédiat.

Prévoyez large, car ces cannellonis se conservent deux jours au réfrigérateur et se réchauffent doucement au four pour garder leur tenue. C’est aussi une super base anti-gaspi: quelques restes de légumes rôtis ou un talon de fromage suffisent à réinventer une portion. Et si vous en préparez d’avance, vous pourrez les rechauffer sans perdre le gratiné, c'est sur.