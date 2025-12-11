Ce dessert chocolat clémentine de Cyril Lignac, prêt en 10 minutes, va tout changer après vos repas de fêtes

Un dessert au chocolat qui reste léger après un grand repas, avec une touche d’agrume qui réveille tout le monde autour de la table : c’est exactement ce que beaucoup recherchent pour les menus de fêtes. Avec sa mousse chocolat et clémentine imaginée pour l’émission Tous en cuisine : Menus de fêtes, le chef Cyril Lignac propose une création gourmande qui joue sur les contrastes sans compliquer la vie en cuisine.

Au programme, une base de mousse légère au chocolat, une crème Fontainebleau vanillée et des quartiers de clémentines bien juteux, le tout relevé par le croustillant de crêpes dentelles enrobées de chocolat. La recette pour quatre personnes se prépare en 10 minutes, avec seulement 3 minutes de cuisson, et tient en quelques gestes très simples. Une organisation pensée pour permettre de tout anticiper sans stress.

Pourquoi la mousse légère chocolat et clémentine de Cyril Lignac fait un effet waouh

Cette mousse légère chocolat et clémentine de Cyril Lignac repose sur un duo de chocolats : noir pour l’intensité, au lait pour la douceur. Mélangés à du lait entier puis allégés par une chantilly bien ferme, ils donnent une texture aérienne, sans œufs, facile à digérer après un repas copieux. Les suprêmes de clémentine apportent la note acidulée qui réveille le chocolat et évite toute lourdeur.

Autre force de ce dessert de fêtes : le jeu de couches. Au fond de la coupe, la mousse au chocolat déjà prise au frais. Par dessus, les quartiers de clémentines épluchées, les crêpes dentelles émiettées pour le côté croustillant, puis la crème Fontainebleau à base de crème montée, sucre glace, vanille et yaourt grec. Quelques copeaux de chocolat terminent le dressage, pour une assiette immédiatement digne d’un restaurant.

Ingrédients et ustensiles pour la mousse chocolat clémentine

Pour réaliser cette recette pour quatre personnes, prévoyez 140 g de chocolat noir concassé, 40 g de chocolat au lait concassé, 10 cl de lait entier et 30 cl de crème liquide entière à 33 % de matière grasse montée en chantilly bien ferme. Pour la crème Fontainebleau, il faut 20 cl de crème liquide entière montée avec 15 g de sucre glace, une gousse de vanille et 50 g de yaourt grec, plus six clémentines épluchées et douze crêpes dentelles enrobées de chocolat.

Côté matériel, un simple couteau de chef et une planche pour les clémentines, une petite casserole pour chauffer le lait, deux saladiers, un fouet et quatre coupes suffisent. Rien d’exotique, ce qui rend la recette très accessible aux cuisiniers amateurs, y compris à ceux qui cuisinent peu le pâtissier : une fois les ingrédients pesés à l’avance, il devient facile de suivre le rythme de l’émission ou de préparer tranquillement avant l’arrivée des invités.

Étapes pour réussir la mousse chocolat et clémentine

Commencez par la mousse au chocolat : dans un saladier, versez les deux chocolats concassés en réservant deux petits morceaux pour les copeaux. Chauffez le lait, puis versez-le bien chaud sur les chocolats avant de mélanger vivement jusqu’à obtenir une texture lisse. Quand le mélange a refroidi, incorporez délicatement la crème montée, répartissez la mousse dans les coupes et placez-les au frais. Dans un second saladier bien froid, préparez ensuite la crème Fontainebleau en mêlant crème chantilly, sucre glace, grains de vanille et yaourt grec.

Pour le dressage, disposez sur chaque mousse les clémentines coupées en suprêmes, puis émiettez par dessus les crêpes dentelles enrobées de chocolat. Ajoutez une généreuse quenelle de crème Fontainebleau et terminez avec les copeaux réalisés à partir du chocolat réservé. Pour accentuer encore la fraîcheur, certains ajoutent quelques zestes de clémentine finement râpés, des tuiles aux amandes pour renforcer le croquant, ou remplacent les crêpes dentelles par des éclats de noisettes torréfiées, voire une légère note de cannelle.