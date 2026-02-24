Cette lasagne d’hiver aux légumes et poisson fumé risque bien de détrôner tous vos gratins réconfortants

Un plat qui gratine doucement au four pendant que dehors le froid pique encore, c’est souvent tout ce qu’il faut pour réchauffer un soir d’hiver. Entre les couches de pâtes moelleuses se cachent ici un duo inattendu mais très doux : des poireaux fondants et un poisson fumé à la texture presque crémeuse.

Cette lasagne poireaux truite fumée marie la douceur sucrée du légume star de l’hiver à le parfum iodé de la truite, le tout enveloppé dans une béchamel légère. Une façon de changer des versions à la viande, en gardant le côté ultra réconfortant et convivial d’un grand plat à partager sans compter.

Lasagnes poireaux truite fumée : un gratin d’hiver tout doux

Dans beaucoup de dossiers de recettes de légumes d’hiver, le poireau revient comme un indispensable, en quiches, galettes, lasagnes vertes ou tartes rustiques. Ici, il devient fondue soyeuse qui vient adoucir la truite fumée. Poisson et légumes remplacent la bolognaise classique, pour un plat plus léger mais toujours généreux, parfait pour une grande tablée familiale ou un dîner entre amis.

Pour quatre personnes, il faut neuf feuilles de lasagne, environ 250 g de truite fumée, quatre poireaux moyens, 50 cl de lait entier ou demi-écrémé, 40 g de beurre, 40 g de farine et 100 g de fromage râpé (Comté ou Emmental). On ajoute un peu d’huile d’olive, du poivre et de la noix de muscade, en salant avec retenue car la truite est déjà bien relevée.

Fondue de poireaux et béchamel légère : la double base crémeuse

Les poireaux bien nettoyés sont émincés finement puis laissés à feu moyen, avec un filet d’huile ou une noisette de beurre, une dizaine de minutes à couvert. Ils doivent devenir tendres et légèrement brillants, façon fondue délicate qui tapissera chaque couche. Un simple tour de poivre suffit à relever sans masquer la truite fumée.

La béchamel démarre par un roux blond en faisant fondre les 40 g de beurre avant d’y ajouter d’un coup la farine. Le lait est versé progressivement en fouettant pour obtenir une sauce nappante et veloutée, assaisonnée de poivre et de muscade. Pour l’alléger, une partie du lait peut être remplacée par du bouillon de légumes. Mélanger un peu de chapelure panko au fromage râpé donnera ensuite une croûte bien croustillante.

Montage, cuisson et astuces pour un plat à partager sans compter

Dans un plat à gratin beurré, on étale d’abord une fine couche de béchamel, puis on alterne feuilles de lasagne, fondue de poireaux, lamelles de truite fumée et sauce. On termine par une couche généreuse de béchamel recouverte du mélange fromage râpé et panko. Le plat cuit 35 minutes à 180 °C, à mi-hauteur, jusqu’à ce que le dessus soit bien doré et que la sauce bouillonne sur les bords. Un court repos à la sortie du four aide les parts à se tenir.

Le plat peut être monté la veille et gardé au réfrigérateur, les saveurs gagnent en profondeur. Pour le réchauffer, mieux vaut un four doux, plat couvert d’un papier cuisson pour garder le moelleux. Servie avec une salade de mâche ou de jeunes pousses d’épinards à la vinaigrette citronnée et un verre de vin blanc sec et minéral, cette lasagne aux légumes d’hiver devient un vrai rituel de saison.