Enceinte, vous avez mangé ce jambon Aoste visé par Rappel Conso : ce que vous risquez vraiment et devez faire vite

Depuis le 6 mars 2026, plusieurs jambons Aoste sont rappelés pour risque de listériose. Si vous en avez mangé enceinte, ce guide détaille risques et réflexes essentiels.

Un sandwich au jambon avalé sur le pouce, une grossesse déjà bien avancée, puis la nouvelle qui tombe : votre paquet de jambon Aoste fait partie d’un rappel pour risque de listériose. Depuis le 6 mars 2026, la plateforme gouvernementale Rappel Conso recense plusieurs références de jambon issues du site Aoste, potentiellement contaminées par la bactérie Listeria monocytogenes.

Les lots en cause ont été vendus à la fois en grandes surfaces et dans les magasins d’usine d’Isère et du Rhône. Pour une femme enceinte qui lit la fiche de rappel après avoir déjà mangé ce jambon, l’angoisse est immédiate : que risque le bébé ?

Rappel jambon Aoste : vérifier d’abord si votre paquet est concerné

Les fiches officielles visent plusieurs produits de jambon cuit Aoste, tous issus du même site de production identifié par la marque sanitaire « FR 38.012.001 CE ». Deux références phares reviennent : le jambon cuit au torchon Aoste 4 tranches 260 g et le jambon cuit supérieur cuisiné à l’os 4 tranches 260 g, rappelés pour « présence de Listeria monocytogenes ».

Pour savoir si vous êtes concernée, comparez les mentions de votre emballage avec ces références clés :

Jambon cuit au torchon Aoste 4T 260 g, GTIN 3449860404073, lot 12029108, DLC 19/03/2026.

Jambon cuit supérieur cuisiné à l’os 4T 260 g, GTIN 3449865374128, lot 12038980, DLC 21/03/2026.

Tranches de jambon cuit déclassées « marque NEUTRE », GTIN 3449865225949, lot 12037954, DLC 18/03/2026, vendues en magasin d’usine dans le Rhône.

Tranches de jambon cuit déclassées « marque NEUTRE », GTIN 3449849917006, lots 12053018 et 12053240, DLC 18/03/2026 et 21/03/2026, vendues en magasin d’usine en Isère.

Grossesse et listériose : quels risques après ce jambon Aoste ?

La bactérie Listeria monocytogenes peut provoquer la listériose, une infection alimentaire plus sévère chez les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées et les personnes âgées. Le site gouvernemental rappelle : « Les personnes qui auraient consommé les produits mentionnés et qui présenteraient de la fièvre et des courbatures, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation », indique le site gouvernemental, cité par Midi Libre.

Les fiches Rappel Conso précisent que des formes graves avec complications neurologiques et atteintes maternelles ou fœtales peuvent survenir chez la femme enceinte, et que le délai d’incubation « peut aller jusqu’à huit semaines ». Autrement dit, l’apparition d’une fièvre, de maux de tête ou de courbatures dans les semaines suivant la consommation doit alerter, même si vous vous sentiez bien sur le moment.

Enceinte, vous l’avez mangé : gestes à adopter sans attendre

Les consignes officielles sont fermes : « Ne plus consommer » le jambon rappelé, et pour certains lots le détruire. Gardez ou notez les références du produit, la date où vous l’avez mangé, puis contactez sans délai votre médecin ou votre sage-femme pour signaler la grossesse et la possible exposition à la Listeria. En cas de fièvre ou de malaise, il ne faut pas attendre.

Pour le volet pratique, les produits peuvent être remboursés en magasin, ou dans le magasin d’usine Aoste concerné, jusqu’au 20 mars 2026. Un numéro dédié, le 04 90 84 24 68, est mis à disposition par AOSTE SNC. Si vous repérez encore ces jambons en rayon malgré le rappel, un signalement peut être effectué sur la plateforme publique SignalConso.