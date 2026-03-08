Jambon blanc Aoste : ce produit des sandwiches des enfants rappelé massivement en France, le risque grave à surveiller

Du jambon blanc Aoste, servi aux enfants comme aux adultes, fait l’objet d’un rappel massif en France pour risque de Listeria début mars 2026. Quels paquets surveiller dans vos frigos et quels gestes adopter sans attendre ?

Un aliment du quotidien, glissé dans les lunch boxes et les croque-monsieur, se retrouve au cœur d’une alerte nationale. Plusieurs références de jambon blanc Aoste font l’objet d’un rappel massif en France en raison d’un risque de contamination par la bactérie Listeria monocytogenes, responsable de la listériose.

L’alerte, publiée sur la plateforme officielle RappelConso début mars 2026, vise des paquets produits sur le site Aoste identifié par la marque de salubrité FR 38.012.001 CE, vendus dans la France entière mais aussi dans des magasins d’usine en Isère et dans le Rhône. Un jambon banal, qui inquiète soudain beaucoup de frigos.

Pourquoi ce rappel de jambon blanc Aoste pour risque de Listeria ?

Les fiches de rappel, émises à l’initiative de la société AOSTE SNC, évoquent une « suspicion de présence de listeria monocytogenes ». Cette bactérie peut contaminer des aliments réfrigérés comme le jambon cuit. Les procédures sont de nature volontaire, sans arrêté préfectoral, mais s’appliquent strictement aux barquettes concernées, conservées au froid et commercialisées entre fin février et la mi-mars 2026.

Rappel Conso détaille les risques sanitaires : « Les personnes qui auraient consommé les « produits » mentionnés ci-dessus et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation. Des formes graves avec des complications neurologiques et des atteintes maternelles ou fœtales chez la femme enceinte peuvent également parfois survenir. Les femmes enceintes ainsi que les personnes immunodéprimées et les personnes âgées doivent être particulièrement attentives à ces symptômes. La listériose est une maladie qui peut être grave et dont le délai d’incubation peut aller jusqu’à huit semaines », indique Rappel Conso.

Quels paquets de jambon blanc sont concernés par le rappel ?

Six grandes familles de produits sont citées : le jambon cuit Aostinos 2 tranches 130 g, vendu chez Intermarché, E.Leclerc, Casino et en magasin d’usine Aoste ; le jambon cuit au torchon Aoste 4 tranches 260 g, présent chez Casino, Auchan et Leclerc ; le jambon cuit au torchon sans couenne Aoste 4 tranches 240 g, vendu notamment chez Leclerc, Auchan et Maison du Frais ; deux jambons cuits supérieurs cuisinés à l’os Aoste (2 tranches 130 g et 4 tranches 260 g) diffusés dans les magasins Super U. S’y ajoutent des tranches de jambon cuit déclassées de marque NEUTRE, en barquettes plastique, vendues en magasins d’usine Aoste en Isère (GTIN 3449849917006, lots 12053018 et 12053240, DLC 18 et 21/03/2026) et dans le Rhône (GTIN 3449865225949, lot 12037954, DLC 18/03/2026).

Pour savoir si un paquet est visé, les autorités recommandent de vérifier la marque, le GTIN, le numéro de lot et la date limite de consommation imprimés sur l’étiquette, puis de les comparer à ceux mentionnés sur les fiches de rappel, en cas de doute via le site RappelConso ou en interrogeant son magasin.

Que faire si vous avez acheté ou déjà mangé ce jambon blanc rappelé ?

La consigne est claire : « Ne plus consommer » et « Détruire le produit ». Les barquettes peuvent être jetées, idéalement fermées, ou rapportées en magasin pour une compensation, les modalités étant précisées en rayon pour chaque enseigne ou magasin d’usine. Un numéro d’information consommateur est communiqué par Aoste : 04 90 84 24 68. Il est aussi possible de signaler un produit encore en rayon via la plateforme SignalConso.

Les personnes ayant mangé l’un de ces jambons doivent rester vigilantes plusieurs semaines en raison du délai d’incubation pouvant aller jusqu’à huit semaines. Fièvre, maux de tête inhabituels ou courbatures doivent conduire à consulter rapidement un médecin en mentionnant la consommation de ce jambon, surtout pour les femmes enceintes, les personnes âgées ou fragilisées.