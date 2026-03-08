« Je l’ai donné à mes enfants » : ce jambon Aoste rappelé pour risque de listériose, devez-vous vérifier votre frigo ?

Sandwichs des enfants, croque-monsieur du soir : ce jambon blanc Aoste, vendu partout en France, fait l'objet d'un rappel pour risque de Listeria. Quels lots sont visés et faut-il s'inquiéter pour le frigo familial ?

Un simple sandwich au jambon pour le goûter, un croque-monsieur avalé devant un dessin animé… Dans beaucoup de cuisines, ce paquet de jambon blanc Aoste reste un réflexe du quotidien. Début mars 2026, une alerte sur le site Rappel Conso est venue troubler cette routine en signalant la présence possible de la bactérie Listeria monocytogenes dans certains lots.

Parmi les références concernées, deux barquettes de jambon blanc Aoste 4 tranches 260 g, vendues chez Casino, Auchan, E.Leclerc et Super U, se retrouvent au coeur de l’alerte. Ces tranches prêtes à l’emploi servent aux sandwichs des enfants comme aux assiettes du soir. La procédure de rappel court jusqu’au vendredi 20 mars 2026 : avant d’ouvrir le frigo, encore faut-il savoir si votre paquet fait partie des lots rappelés.

Rappel jambon blanc Aoste : lots, dates et magasins concernés

Publiée le 6 mars 2026, l’alerte de rappel vise un possible risque de listériose. Le lot de jambon cuit au torchon Aoste 4 tranches 260 g, identifié par le GTIN 3449860404073, le lot 12029108 et une date limite de consommation au 19/03/2026, a été commercialisé en France entière dans les magasins Casino, Auchan et E.Leclerc. Détail à vérifier sur l’emballage :

Autre produit à surveiller, le jambon cuit supérieur cuisiné à l’os Aoste 4 tranches 260 g, GTIN 3449865374128, lot 12038980, avec une DLC au 21/03/2026, vendu dans les magasins Super U. Pour vérifier si votre paquet est concerné, il faut comparer le code-barres (GTIN), le numéro de lot et la date limite de consommation indiqués sur l’étiquette avec ces références précises.

Listériose et Listeria : le risque décrit par Rappel Conso

« La listériose est une maladie qui peut être grave et dont le délai d’incubation peut aller jusqu’à huit semaines », précise Rappel Conso, qui avertit aussi que « des formes graves avec des complications neurologiques et des atteintes maternelles ou fœtales chez la femme enceinte peuvent également parfois survenir ». L’avis signale un risque accru pour les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées et les personnes âgées.

« Les personnes qui auraient consommé les produits mentionnés ci-dessus et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation », les personnes les plus fragiles devant être « particulièrement attentives à ces symptômes ». Ce cadre de vigilance vaut pour tout le foyer, enfants compris.

Que faire si ce jambon Aoste a été acheté ou servi aux enfants

Première consigne : ne plus consommer ces jambons dès que l’un des éléments de l’étiquette correspond aux lots rappelés. Les paquets peuvent être rapportés en magasin pour un remboursement ou détruits si vous préférez ne pas les transporter. La procédure reste ouverte jusqu’au 20 mars 2026 et un numéro d’information, le 0490842468, répond aux questions des consommateurs.

Si le jambon a déjà été servi, par exemple à des enfants ou à une femme enceinte, l’objectif est de rester attentif sans se laisser envahir par l’angoisse. Durant les semaines qui suivent, surveillez fièvre, maux de tête ou courbatures et, au moindre doute, prenez rendez-vous avec le médecin en lui signalant la consommation de ce jambon blanc Aoste ; il pourra décider, si besoin, d’examens ou d’un suivi adapté.