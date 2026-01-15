Saumon, foie gras, crevettes… ces produits phares des fêtes rappelés, vérifiez d'urgence vos achats

Le frigo déjà rempli de saumon fumé, de foie gras et de toasts, beaucoup de familles pensaient leurs repas de fêtes bouclés. Or plusieurs références très courantes du menu de Noël et du Nouvel An font l’objet de rappels de produits de fêtes sur la plateforme officielle RappelConso.

Saumon fumé Delpeyrat, foie gras Le Traiteur vendu chez Carrefour et Magasins U, truite fumée, crevettes cuites Carrefour, toasts nature Auchan, mais aussi thé Earl Grey Carrefour Classic' : la liste touche autant l’apéritif que les plats principaux et les boissons chaudes. De quoi pousser à vérifier de près son frigo, et pas seulement une fois.

Rappels de produits de fêtes : foie gras, saumon, truite, crevettes

Le saumon fumé Delpeyrat concerné est un paquet de 10 tranches, 300 g, lot J2980003, GTIN 3067163661957, avec une date limite de consommation au 20/12/2025. Vendu entre le 24/11 et le 20/12/2025 dans plusieurs régions chez E.Leclerc, il est rappelé pour présence possible de Listeria monocytogenes. Les autorités demandent de ne plus le consommer, de le détruire ou de le rapporter en magasin pour remboursement.

Côté foie gras, une barquette Le Traiteur de 10 tranches de foie gras de canard entier du Sud-Ouest, 300 g sous atmosphère protectrice, référencée GTIN 3104544072183, vendue du 03/11 au 11/12/2025 chez Carrefour et Magasins U, est rappelée pour défaut d’étanchéité sur les lots 405300000407218 (DLC 10/01/2026) et 405311000407218 (DLC 21/01/2026), avec remboursement possible jusqu’au 29/12/2025. S’y ajoutent la terrine de foie gras mi‑cuit Fée Maison vendue du 5 au 8 décembre à Hem, pour suspicion de listéria, le restaurant écrivant : "Merci de nous contacter si vous avez acheté de terrines de foie gras lors du marché de Noël au sein de notre restaurant", précise le restaurant Fée Maison, cité par Le Figaro. Du foie gras de canard vendu en vrac entre le 10 et le 12 décembre chez Les Fleurons de Samatan (Gers), à consommer avant le 14 décembre, est aussi rappelé pour risque de salmonelle, avec procédure ouverte jusqu’au 31 décembre.

Toasts, thé, allergènes et pesticides : d’autres rappels à surveiller

Les produits de la mer sont également touchés. De la truite fumée Delpeyrat en paquets de 8 tranches, 220 g, vendue à partir du 15 décembre dans de nombreux Intermarché et un Carrefour Market à Nice Le Ray, fait l’objet d’un rappel pour suspicion de Listeria, avec remboursement jusqu’au 10 janvier 2026. Deux lots de crevettes cuites vendues en vrac chez Carrefour sont aussi visés : des grises vendues du 12 au 15 décembre à Douai Flers et des roses vendues du 5 au 8 décembre au Carrefour Market de Thônes, pour le même risque, avec possibilité de remboursement jusqu’au 5 ou 6 janvier via le 08 05 90 80 70.

À l’apéritif, les toasts nature Auchan en sachets de 280 g sont retirés du marché. "Tous les lots commençant par C348BB & C349BB", indique la fiche de rappel sur RappelConso, en raison de la "présence de substances allergisantes non déclarées (œuf)". Ces paquets, vendus du 16 au 23 décembre dans toute la France, peuvent être rapportés en magasin jusqu’au 21 janvier 2026 (information Auchan : 03 59 30 59 30). Dans un autre registre, un thé Earl Grey Carrefour Classic' en boîte cartonnée de 50 sachets (85 g), lot L25171D, GTIN 3560071497057, mis en vente du 25/07/2025 au 13/01/2026 et portant une DDM au 20/06/2027, est rappelé pour dépassement de la limite maximale résiduelle autorisée d’un pesticide proscrit ; Carrefour conseille de ne pas l’utiliser et propose un remboursement jusqu’au 13 mars 2026 via le 0805908070.

RappelConso : comment vérifier vos achats de fêtes

En pratique, la première étape consiste à sortir du frigo et des placards tous les produits festifs sensibles (saumon, foie gras, truite, crevettes, toasts, thé) et à comparer nom, marque, poids, date et numéro de lot avec les informations publiées sur RappelConso. Si une référence coïncide, il ne faut pas la consommer, même si l’odeur et l’aspect paraissent normaux ; le produit doit être détruit ou rapporté pour remboursement selon les consignes de l’enseigne.

Le site RappelConso permet de filtrer par catégorie "Alimentation" et par distributeur pour retrouver rapidement une fiche, avec lots, zones de vente et numéros de contact. En cas de troubles digestifs ou de fièvre après ingestion d’un produit rappelé pour Listeria ou Salmonella, une consultation médicale est recommandée, surtout pour les personnes fragiles. Les rappels liés aux pesticides, comme celui du thé Earl Grey Carrefour Classic', reposent davantage sur un principe de précaution à long terme, mais les autorités demandent aussi de ne pas les consommer.