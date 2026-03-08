Elle se vendait 5 € en friperie : cette veste chinoise vintage vaut une petite fortune, fouillez vos placards

Pendant des années, cette petite veste chinoise en satin restait coincée sur les portants à 5 € des friperies. Devenue objet de convoitise, elle fait aujourd’hui grimper les prix et réveiller bien des regrets.

Dans les bacs de déstockage, elle attendait son heure. Veste satinée, brodée de dragons ou de fleurs, elle dépassait à peine du portant à 5 euros des friperies et des vide-greniers. Pendant des années, on l’a rangée dans la catégorie souvenir de voyage un peu kitsch ou veste de grand-mère, loin des basiques jugés plus sûrs. Personne n’imaginait alors qu’elle deviendrait une future pièce culte.

Depuis quelques mois, cette veste chinoise a changé de statut : elle s’arrache sur les plateformes de seconde main, avec des annonces à trois chiffres qui font tourner la tête. Entre nostalgie et frénésie vintage, beaucoup regrettent aujourd’hui de l’avoir donnée sans y penser. Une petite pensée revient chez certains au moment de faire du tri : et si un trésor dormait encore dans un carton au grenier ?

Comment la veste Tangzhuang est passée du portant à 5 euros au graal des friperies

Cette pièce porte un nom : la veste Tangzhuang, parfois appelée veste chinoise traditionnelle. On l’achetait encore pour 5 ou 10 euros sur les marchés et dans les friperies des années 2000, souvent dans le quartier chinois de la ville. Selon le cabinet Style Analytics, les recherches liées à cette veste ont bondi de 113 % en 2025, signe d’un retour en force spectaculaire.

L’envie de pièces uniques a pris le pas sur les basiques standardisés de la fast fashion. Les vestes en soie ou en satin des années 80-90, avec leurs broderies denses et leurs finitions soignées, se revendent désormais bien plus cher. Sur les sites spécialisés, une vraie veste Tangzhuang peut partir entre 60 et 180 euros environ, parfois davantage pour les modèles anciens en soie épaisse.

Reconnaître une vraie veste Tangzhuang dans son dressing

Pendant longtemps, cette veste a fait sourire : on la voyait comme un cadeau de voyage un peu daté, avec son col montant et son tissu brillant. Pour savoir si vous en avez une, regardez d’abord la coupe, droite et assez courte, qui se porte comme une petite veste de costume. Le col est dit mandarin ou mao, bien net, sans revers, souvent légèrement rigide.

On retrouve aussi des détails très précis sur une veste chinoise vintage :

Tissu en soie, satin ou brocart au toucher dense.

Boutons noués dits « grenouilles » ou « pankou » au lieu d’une fermeture éclair.

Broderies de dragons, fleurs, oiseaux ou nuages porte-bonheur.

Étiquette mentionnant la Chine ou Hong Kong et finitions propres à l’intérieur.

Votre veste Tangzhuang vaut-elle 10 ou 150 euros ?

La valeur dépend surtout de la matière, de l’âge et de l’état. Un modèle récent en polyester, peu brodé, restera proche de son prix d’origine, autour de quelques dizaines d’euros. Une pièce des années 80-90 en vraie soie, avec broderies serrées et couleurs encore vives, peut se revendre entre 60 et 180 euros, parfois plus si elle est rare. Ce boom rappelle que la mode est cyclique : avant de remplir un sac de dons, un dernier coup d’œil aux vestes satinées du placard peut éviter bien des regrets.