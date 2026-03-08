Ne mangez plus ce jambon blanc Aoste très courant en supermarché, rappel Conso pour risque de Listeria

Depuis début mars, Aoste rappelle en urgence plusieurs jambons blancs vendus partout en France pour un risque de Listeria monocytogenes. Marques concernées, lots visés et gestes à adopter inquiètent particulièrement familles et femmes enceintes.

Un simple sandwich au jambon peut inquiéter plus d’un foyer. Un rappel massif de jambon blanc Aoste a été lancé pour un risque de contamination à la bactérie Listeria monocytogenes, responsable de la listériose. Plusieurs références courantes en supermarché sont visées, des barquettes aux petits paquets pour enfants.

Le site Rappel Conso a enregistré un rappel volontaire de jambons fabriqués par Aoste, vendus sous les marques Aoste, U et en tranches déclassées NEUTRE en grande surface et en magasins d’usine du Rhône et de l’Isère. Ces produits sont suspectés de contenir la bactérie, sans forcément présenter d’odeur ou d’aspect anormal. Votre barquette mérite un contrôle attentif.

Quels jambons blancs Aoste et U sont rappelés pour la Listeria ?

Les références les plus diffusées concernées par ce rappel jambon blanc Aoste listeria sont le jambon cuit supérieur cuisiné à l’os Aoste 4 tranches 260 g et 2 tranches 130 g, le jambon cuit au torchon Aoste 4 tranches 260 g et le jambon cuit au torchon sans couenne Aoste 4 tranches 240 g, vendus dans la plupart des grandes surfaces, comme Leclerc, Auchan, Casino, Super U et Maison du Frais.

S’ajoutent les barquettes de jambon cuit Aostinos 2 tranches 130 g, vendues chez Intermarché, Leclerc, Casino et en magasins d’usine Aoste. Des tranches de jambon cuit déclassées sous marque NEUTRE, vendues en magasin d’usine, font aussi l’objet du rappel : pour l’une d’elles, la fiche officielle mentionne le GTIN 3449865225949, le lot 12037954, une date limite de consommation au 18/03/2026, une commercialisation du 06/03 au 18/03/2026 et la marque de salubrité FR 38.012.001 CE dans le Rhône (69).

Comment vérifier et que faire avec un jambon Aoste concerné ?

Pour savoir si votre jambon est concerné, contrôlez sur la barquette :

La marque et le nom du produit (Aoste, U, Aostinos ou marque neutre en magasin d’usine).

Le format indiqué : 2 tranches 130 g ou 4 tranches 240 g ou 260 g.

L’enseigne où vous l’avez acheté et le numéro de lot.

La date limite de consommation, en particulier autour du 18/03/2026.

Si votre paquet correspond, ne le consommez plus, ne le goûtez pas juste pour voir et tenez-le éloigné des autres aliments. Les consignes de Rappel Conso prévoient de détruire le produit ou de le rapporter en magasin pour une compensation. Pour les tranches déclassées, la procédure officielle court jusqu’au 20 mars 2026, avec un numéro de contact du fabricant indiqué : 0490842468.

Quels symptômes après ce jambon rappelé et quand consulter ?

« La listériose est une maladie qui peut être grave et dont le délai d’incubation peut aller jusqu’à huit semaines », explique Rappel Conso, cité par TF1 Info, qui précise aussi que « des formes graves avec des complications neurologiques et des atteintes maternelles ou fœtales chez la femme enceinte peuvent également parfois survenir ». « Les personnes qui auraient consommé les produits mentionnés ci-dessus et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation », ajoute l’organisme, en demandant aux femmes enceintes, aux personnes immunodéprimées et aux personnes âgées d’être « particulièrement attentives à ces symptômes ».