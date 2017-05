Alex Ramirès, la drôlissime attitude !

A vos marques… Prêt… Riez !!

Alex Ramirès, vous connaissez ? On vous avez déjà montré sa fameuse vidéo du Roi Lion Low Cost, devenue virale...

Pour ceux qui ont loupé le créneau, Alex est un jeune comédien de 25 ans. Depuis tout jeune, il adore monter sur scène, c’est donc sans surprise qu’il suivra des études de cinéma pour ensuite se former au Nombril du Monde.

Son premier one man show « Serial Lover » a été écrit par Jocelyn Flipo mais en 2013, il décide d’en écrire un lui-même « Sensiblement Viril ». Un spectacle qui lui ressemble davantage et lui permet de jouer de nos émotions comme des siennes au travers de personnages attachants.

Toujours prêt à rire de tout et n’importe quoi, on peut être sûr que notre cher Alex n’a pas peur du ridicule !

Et en voilà la preuve avec cette petite parodie version Low Cost !

Retrouvez toutes les vidéos de la chaîne YouTube d'Alex Ramirès, vous allez adorez…