Découvrez les stars qui savent parler français

Paris attire le monde entier mais la langue française a aussi ses adeptes, même chez les stars internationales. Alors qui sait s'exprimer dans la langue de Molière ?

Cette vidéo recense des extraits d'interviews où l'on voit des stars s'exprimer dans la langue de Molière. Certains savent juste réciter quelques expressions mais d'autres semblent maîtriser d'avantage le français.

Alors selon vous, qui de Chris Pine, Emma Watson, Ewan McGregor, Freddie Highmore, Gwyneth Paltrow, Hugh Laurie, Hugh Jackman, Jennifer Lawrence, Johnny Depp, Joseph Gordon-Levitt, Keanu Reeves, Shah Rukh Khan, Tom Hiddleston, Troian Bellisario, Viggo Mortensen sait le mieux parler français ?

Nous, on n'aurait pas trouvé !

Le saviez vous ?

Si actuellement, le français est la 5ème langue la plus parlée au monde, une étude de la banque Natixis affirme que d'ici 2050, notre idiome devrait passer au premier rang, avant l'anglais et le mandarin ! Pourquoi ? L'étude s'appuie sur des projections démographiques de INED, qui parie sur la démultiplication de la population africaine. En effet, celle-ci pourrait passer de 800 millions d'individus en 2010 à 4,5 milliards en 2100. Or en Afrique, le français est une langue plus parlée que l'anglais.

Le français est la 3ème langue des affaires (après l'anglais et le chinois), c'est la 2ème langue apprise à l'école comme langue étrangère après l'anglais, et c'est la 4ème langue en nombre d'utilisateurs sur Internet ! Pas si mal pour un petit pays comme le nôtre !

