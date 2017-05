Les petits Big Flo et Oli sont grands

BigFlo et Oli dévoilent leur nouveau clip : La vraie vie

2 ans après la sortie de leur album “La cour des grands” sacré disque d'or, les deux Toulousains reviennent - ils s'étaient éclipsés des réseaux sociaux depuis décembre - avec un album qui promet d'être à la hauteur du précédent (si ce n'est de le dépasser). Intitulé "La vraie vie", ils viennent de l'annoncer avec un tout nouveau clip inédit éponyme.

Dans cette vidéo sombre filmée dans la montagne, BigFlo débute en enchaînant un couplet de 5 minutes, sans être avare de punchlines “J'arrache le cœur des adversaires pour les donner comme offrande à mon frère”. À travers ses mots, il fait part de ses doutes avec une maturité et un recul étonnants. Il laisse ensuite le micro à son frère qui termine le titre de façon plus douce mais amère. La famille reste toujours centrale, mais les sujets qu’ils évoquent dans ce son sont plus vastes qu’habituellement.

“Assumer ses pleurs, parait qu'c'est ça grandir” Une chose est sûre, nos deux rappeurs préférés ont fait du chemin.

On vous laisse découvrir le clip !