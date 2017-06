"One Love Manchester" : le concert qui fait du bien

"One Love Manchester", une belle initiative qui apaise les cœurs

"One Love Manchester" a été un véritable succès.

Ce concert caritatif a été organisé par la star américaine Ariana Grande à la suite de l’attentat étant survenu à Manchester lors de l’un de ses concerts à la date du 22 mai 2017. L'attentat, perpétré par un Britannique d'origine libyenne de 22 ans, a été revendiqué par le groupe Etat islamique.

Un grand nombre d’artistes ont, pour cette occasion, fait le déplacement. Et le tout bénévolement, l’intégralité des dons récoltés étant reversée aux familles des 22 victimes. Le concert a réuni Justin Bieber, Katy Perry, Coldplay, Robbie Williams, Pharrell Williams, Miley Cyrus, Take That, Usher, les Black Eyed Peas, Little Mix, Niall Horan du groupe One Direction ou encore Liam Gallagher.

Un noble hommage aux victimes qui comptaient parmi elles sept mineurs dont Saffie Rose Roussos, âgée de seulement 8 ans.

En tout, plus de 7 millions de dollars ont été récoltés. Une belle action qui réchauffe.

