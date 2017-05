Ooho ! : un concept de capsule d’eau qui dit « non » au plastique

Une start-up anglaise imagine d’encapsuler l’eau potable dans une membrane gélatineuse comestible pour remplacer les bouteilles en plastique.

Le contrôle de notre production de déchets est une préoccupation environnementale majeure. Pour parvenir à maîtriser cette production, il y a deux axes de réflexion : favoriser les produits recyclables et éliminer les emballages inutiles.

Si on considère le cas des bouteilles en plastique, il faut 700 ans pour arriver à les décomposer naturellement. Aujourd’hui leur consommation ne fait que s’accroître et génère un volume de déchets faramineux dans le monde entier. On estime qu’on recycle environ 20% de ces bouteilles, mais c’est très coûteux en énergie et on ne peut en tirer que des produits dérivés de moindre valeur. Enfin, quand on sait qu’il faut 7l d’eau pour fabriquer une seule bouteille en plastique, ultime absurdité, on ne peut qu’être convaincu de l’absolue nécessité de leur disparition !

Des étudiants britanniques ont réfléchi au moyen de remplacer les bouteilles d’eau et leur étude est vraiment pertinente. En s’inspirant de la nature, des fruits en particulier, ils ont imaginé un concept d’eau encapsulée dans une membrane comestible, constituée d’éléments dérivés des algues brunes. C’est sous le nom de Ooho ! qu’ils développent maintenant leur concept dans la start-up Skipping Rocks Lab. Il y a quelques années, ils ont présenté dans une vidéo le procédé de fabrication de cette pellicule comestible.

Encouragés par le soutien obtenu lors de leur campagne de financement collaboratif, ces jeunes chercheurs s’attaquent maintenant à optimiser leur produit et à résoudre quelques difficultés. Comme par exemple : il n’est pas possible de refermer la membrane une fois qu’elle est ouverte, ce qui est une contrainte. Et puis il leur faut aussi étudier la durée dans le temps de leurs produits, et mettre au point le procédé de distribution. Mais il n’y a pas de doute : la bulle d’eau Ooho !, tout à la fois pure et vivante, fait déjà rêver d’avenir !