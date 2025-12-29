Sous la douche, cette habitude sur cheveux mouillés que les coiffeurs bannissent fragilise vos longueurs à chaque lavage

Sous la douche, l'eau chaude détend, la vapeur enveloppe, et l'on croit bichonner ses longueurs. On masse, on rince, persuadé de bien faire. Pourtant, un geste répété depuis l'enfance abîme la fibre à chaque lavage, en silence, jusqu'à rendre les cheveux ternes, cassants, impossibles à coiffer.

Ce réflexe, c'est le fait de brosser ses cheveux mouillés, parfois encore ruisselants, juste après avoir coupé l'eau. Brosses classiques, peignes rigides ou doigts trop pressés donnent l'illusion d'un démêlage express. Pour les coiffeurs, c'est au contraire le pire moment : la fibre est fragilisée, surtout avec l'eau très chaude de l'hiver.

Sous la douche, un geste confortable mais destructeur

Sur un cheveu gorgé d'eau, tout glisse et tout s'étire, ce qui donne la sensation trompeuse d'un démêlage facile. Mouillée, la fibre capillaire perd jusqu'à 30 % de sa résistance : elle gonfle, ses écailles se soulèvent, la protection naturelle s'entrouvre. Le moindre accroc de brosse accroît alors les contraintes sur une tige devenue très vulnérable.

À force de tirer sur des nœuds gonflés d'eau, on provoque des micro-fissures invisibles : pointes fourchues, toucher rêche, masse qui semble diminuer. Beaucoup ont l'impression que leurs cheveux ne poussent plus, alors que la longueur casse simplement plus vite qu'elle ne gagne en centimètres, surtout sur cheveux fins, colorés ou déjà sensibilisés.

Cheveux mouillés, eau chaude et obsession de la douche parfaite

Les bons réflexes pour démêler sans casser

Pour protéger la fibre, les coiffeurs conseillent de démêler avant la douche, sur cheveux secs, puis d'attendre qu'ils soient seulement humides pour les coiffer avec des outils doux.