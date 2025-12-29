Voici le baume à lèvres maison 3 ingrédients qui a remplacé tous mes sticks cet hiver (et que la dermato approuve)

L’hiver s’installe, le vent pique les joues et, bien souvent, ce sont les lèvres qui capitulent en premier. On ressort un stick du fond du sac, puis un autre, sans jamais vraiment trouver celui qui tient tête au froid et au chauffage. Les tubes s’accumulent, les tiraillements reviennent, la frustration aussi.

Dans ce contexte, un geste ultra-simple change la donne pour beaucoup de routines : un baume à lèvres maison 3 ingrédients, préparé en quelques minutes avec des produits du placard. Formule courte, texture cocon, zéro emballage jetable ; pour beaucoup, ce petit pot devient le soin le plus fiable de la trousse beauté hiver.

Pourquoi ce baume à lèvres maison dépasse les sticks classiques

Les baumes industriels promettent confort instantané, pourtant le soulagement reste souvent très fugace. Leur composition s’appuie fréquemment sur de la paraffine, sous-produit du pétrole, et des silicones qui déposent un film artificiel. Ce film donne l’illusion de lèvres protégées, sans vraiment nourrir cette peau très fine, ce qui pousse à réappliquer sans fin au lieu de régler le problème.

Ces sticks ont aussi un poids écologique : tubes en plastique à usage unique, fabrication énergivore, formules difficiles à recycler. Face à ce constat, de plus en plus de Françaises réduisent le nombre de produits dans leur salle de bain et misent sur un soin unique, ciblé, capable d’hydrater, de protéger et d’entrer dans une démarche zéro déchet.

Recette express : un baume à lèvres maison 3 ingrédients

Le cœur de cette approche tient dans trois ingrédients seulement, choisis pour être efficaces et faciles à trouver.

10 g d’ huile de noisette (bio si possible)

(bio si possible) 6 g de cire végétale de candelilla ou de carnauba

de candelilla ou de carnauba Un zeste séché d’agrume finement râpé (citron, orange ou clémentine)

L’huile de noisette nourrit sans coller, la cire protège, le zeste apporte parfum et antioxydants.

Pour la préparation, il suffit de verser huile et cire dans un bol résistant à la chaleur, de faire fondre au bain-marie en remuant, puis d’ajouter le zeste hors du feu. On coule dans un mini-pot propre et on laisse figer à température ambiante. On ajuste la texture : un peu plus d’huile pour baume fondant, un peu plus de cire pour un résultat ferme, avec une pointe de miel ou une goutte d’huile essentielle de citron ou de lavande si les lèvres ne sont pas trop sensibles.

Bien l’intégrer à la routine : dermato et beauté à la française

Pour la dermatologue Dr Abel, très suivie sur TikTok sous le pseudo @aamnaadel, un point reste non négociable : associer un baume nourrissant à un SPF sur les lèvres. Dans une vidéo relayée par Femme Actuelle, elle lance un "petit message d’intérêt public" et demande : "si vous utilisez un baume sans SPF, alors que faites-vous ?". Le soleil "décompose le collagène" et peut "rendre vos lèvres plus petites et plus ratatinées", d’où son conseil : "Gardez vos lèvres mignonnes mais gardez-les aussi repulpées et hydratées".

Glissé dans un mini-pot en verre réutilisé, ce baume s’inscrit dans une beauté minimaliste chère à Philippine Leroy-Beaulieu, qui affirme : "Pour moi, la beauté vient de l’intérieur" et assure "Vieillir, c’est génial" dans un entretien avec Harper’s Bazaar UK.