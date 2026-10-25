Raclette : cette courge entière au four, au fromage et jambon, est plus fondante, sans appareil ni odeur chez vous

Envie d’un fromage qui file comme en station sans appareil fumant au milieu du salon ? Cette butternut façon raclette promet une chair ultra fondante et un service hyper convivial.

Plus fondante qu’une raclette, sans appareil fumant sur la table : la butternut toute tendre garnie de fromage et jambon

L’odeur de fromage fondu, on adore… mais pas forcément l’appareil qui fume pendant des heures au milieu du salon, ni les rideaux parfumés pour la semaine. Cette fois, on garde tout le plaisir du fromage qui file et du jambon salé, mais posé sur une courge butternut rôtie, chaude comme un plat de chalet, sans montagne de vaisselle ni câble électrique.

Au four, la chair de la butternut se transforme en purée fondante sous la cuillère, tandis que ses entailles s’ouvrent pour accueillir le fromage à raclette. On ajoute quelques tranches de jambon, une crème à la ciboulette fraîche, et on obtient une vraie butternut façon raclette, généreuse et réconfortante. Restent à sortir l’assiette de salade et à passer à table.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 courge butternut moyenne (≈ 1,2 kg)

✅ 3 gousses d’ail

✅ 2 à 3 c. à s. d’huile d’olive + 5 cl d’eau pour le plat

✅ 400 g de fromage à raclette

✅ 4 tranches de jambon blanc ou fumé

✅ 200 g de crème épaisse entière

✅ 1 petit bouquet de ciboulette fraîche

✅ Fleur de sel, poivre du moulin

✅ Option : salade verte croquante et quelques noix ou noisettes

Pourquoi la butternut est la meilleure base pour une fausse raclette

À la cuisson, la butternut devient presque veloutée, avec une note douce qui se marie parfaitement au salé du fromage et du jambon. Sa forme allongée tient bien dans le plat, garde la chaleur longtemps et permet un service à la cuillère, comme un gratin. On retrouve le côté ultra réconfortant de la raclette, sans pommes de terre à surveiller ni appareil à brancher.

Autre atout : la courge boit les sucs et la graisse du fromage fondu, au lieu de les laisser stagner dans le poêlon. Résultat, une chair parfumée jusqu’au cœur, moins lourde en bouche, mais tout aussi généreuse. Et comme tout part au four en une seule fois, on garde la table dégagée, sans odeur persistante dans la pièce.

La méthode inratable pour une butternut ultra fondante au fromage

On commence par éplucher la courge, la couper en deux dans la longueur et retirer les graines. Sur chaque moitié, on pratique une découpe hasselback : des entailles fines, régulières, sans traverser jusqu’au fond. Un filet d’huile d’olive, de l’ail haché, sel, poivre, puis un petit fond d’eau dans le plat pour créer de la vapeur douce. À 180 °C, la courge cuit environ 45 minutes ; la lame doit entrer comme dans du beurre.

Le fromage arrive seulement ensuite, glissé entre chaque fente avant un passage rapide sous le grill du four. Le jambon et la crème à la ciboulette viennent en toute fin, pour réchauffer sans faire bouillir. C’est ce timing qui donne une butternut rôtie à cœur, avec un fromage encore bien coulant.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C ; éplucher la butternut, la couper en deux, retirer les graines et la poser dans un grand plat. Technique : Pratiquer des entailles fines sans couper jusqu’au fond, arroser d’huile d’olive, parsemer l’ail, saler, poivrer, verser 5 cl d’eau dans le plat. Cuisson : Enfourner environ 45 minutes, jusqu’à chair très tendre ; glisser le fromage dans les fentes et passer 3 à 5 minutes sous le grill. Finition : Mélanger crème, ciboulette, sel, poivre ; ajouter le jambon sur la courge, napper de crème et remettre 2 minutes sous le grill avant de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif 20 min 🔍 Le secret de l’expert Les entailles augmentent la surface de chair : la chaleur et l’humidité pénètrent partout, la courge cuit vite et reste juteuse. On précuit entièrement avant d’ajouter le fromage, qui a juste le temps de fondre et de gratiner sans sécher, pour un effet raclette au four, bien net et sans odeur tenace. ✨ Le twist gourmand : Frotter la chair avec une demi-gousse d’ail avant d’assaisonner, puis finir au service avec quelques noisettes torréfiées ou un filet d’huile de noix pour un parfum de chalet encore plus marqué. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Mettre le fromage sur une butternut encore ferme ou trancher les entailles jusqu’au fond ; la courge durcit, se fend et le fromage s’échappe dans le plat.

Servir, conserver et réinventer cette butternut façon raclette

À la sortie du four, on pose la butternut brûlante au centre de la table, sur un dessous bien solide. Chacun se sert à la cuillère, en récupérant à la fois la chair, le fromage et les morceaux de jambon, puis ajoute un peu de salade croquante, de noix, de cornichons ou de pickles. On garde toute la convivialité de la raclette, sans appareil fumant ni allers-retours interminables.

S’il en reste, on glisse la courge dans une boîte hermétique au réfrigérateur, puis on réchauffe doucement au four avec une cuillère d’eau au fond du plat. On peut remplacer le jambon par des champignons poêlés ou des oignons fondants, changer de fromage (reblochon, mont d’or, comté) et même précuire la butternut à l’avance, pour ne gratiner qu’au dernier moment quand les invités arrivent.