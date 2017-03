Moomooi : l'artiste qui combine la mode et la nature

Meredith Wing, alias Moomooi, est une illustratrice qui allie avec talent le dessin et les éléments végétaux !

Meredith Wing a toujours été très créative. Mais une de ses créations a changé le cours de sa vie.

Fondue de mode, Meredith Wing a commencé ses dessins originaux un peu par hasard, un jour, alors qu'elle patientait dans un aéroport. Inspirée, elle a créé un sac à main en chewing-gum !

« J’ai posté mon sac chewing-gum sur Instagram et, à ma plus grande surprise, les gens ont vraiment aimé. De là, j’ai commencé à dessiner avec des objets peu utilisés, juste parce que c’était un peu bizarre et que j’aimais beaucoup. »

La singularité de son travail l'a vite fait repérer. Ses illustrations qui utilisent des fraises, des pétales de fleurs, des haricots, des grains de café, des bouts de fruit en tout genre ont parlé pour elle. Désormais,

Un talent récompensé !

Pour la suivre : Instagram de Moomooi