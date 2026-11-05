Les maraîchers n'en peuvent plus de le répéter : ce geste d'octobre sur les fraisiers garantit jusqu'à 80 fruits par pied au printemps

Entre septembre et novembre, quelques gestes discrets suffisent à changer la quantité de fraises dans votre assiette. Encore faut-il savoir lesquels privilégier autour de vos fraisiers.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Fragaria × ananassa 🌸 Nom courant Fraisier de jardin 📏 Dimensions 15 à 30 cm de haut x 30 à 40 cm d’étalement ☀️ Exposition Soleil non brûlant, mi-ombre légère dans le Sud ❄️ Rusticité Jusqu’à -15 °C (voire -20 °C en sol drainé et paillé) 🍂 Feuillage Caduc à semi-persistant, trifolié, vert

Dans quelques mois, les premières fraises de mai parfumeront la cuisine… à condition de s’y prendre maintenant. Au potager comme en jardinière, l’automne est la vraie saison clé des fraisiers : c’est là que tout se joue pour la récolte de printemps, bien plus qu’en pleine floraison.

À cette période, le fraisier de jardin forme une grande partie de ses bourgeons floraux, cachés dans son cœur. Un pied bien nettoyé, nourri juste ce qu’il faut et protégé du froid peut donner, selon Le Parisien, « entre 50 et 80 fraises en fonction de leur variété ». Rassurant : une demi-heure d’entretien suffit souvent à changer la donne.

L’automne, le moment décisif pour vos fraisiers

Entre septembre et novembre, les jours raccourcissent, les températures se radoucissent : les fraisiers en profitent pour refaire des racines et préparer les futures fleurs. Si le feuillage est sain et que le collet, ce petit “cou” entre racines et feuilles, respire bien, la plante stocke de l’énergie au lieu de s’épuiser.

Fraisiers remontants ou non remontants ont besoin du même soin à l’automne : conserver assez de feuilles pour nourrir les bourgeons, mais pas celles qui sont tachées, trouées ou noircies. C’est aussi le bon moment pour juger l’âge des pieds et repérer ceux qui produisent moins ou semblent fatigués.

Nettoyer, nourrir, protéger : la routine d’automne

Nous avons tous déjà eu le réflexe de “tondre” les fraisiers pour faire propre : mauvaise idée. Le bon geste consiste à enlever seulement les feuilles abîmées. Avec un sécateur propre, on suit chaque tige jusqu’à sa base, on coupe les parties trouées, tachées ou brunies, en laissant le cœur bien vert intact.

Une fois les pieds aérés, vient la nourriture. On apporte autour de chaque fraisier deux à trois poignées de compost mûr ou un engrais riche en phosphore et potasse, sans excès d’azote qui ferait surtout des feuilles fragiles. On griffe légèrement le sol, puis on termine par un paillage léger (paille, feuilles mortes saines, BRF fin), posé autour mais jamais sur le collet.

Planter et renouveler pour des barquettes de fraises au printemps

Pour garder une fraiseraie généreuse, un tiers des plants environ gagne à être renouvelé tous les ans, surtout au-delà de trois ans ou si la production chute. En automne, on installe de nouveaux fraisiers non remontants entre mi-août et mi-octobre ; ils ont eu le temps de bien s’enraciner et donneront dès le printemps suivant.

Les fraisiers remontants, eux, se plantent plutôt au printemps ; en attendant, l’automne sert surtout à les bichonner. Pour une récolte de fraises plus sûre, quelques règles valent partout, du grand potager au simple bac sur balcon :

espacer les plants d’environ 30 cm, en laissant le collet juste au niveau du sol ;

bien étaler les racines des plants à racines nues, éventuellement raccourcies à une dizaine de centimètres ;

arroser abondamment à la plantation, même s’il pleut, pour chasser les poches d’air ;

installer un paillage protecteur avant les fortes gelées et, en pot, rapprocher les contenants d’un mur abrité.