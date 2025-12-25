Rosier : si de jeunes pousses sortent en plein hiver, ce geste courant peut littéralement tuer votre plante

En faisant le tour du jardin juste après Noël, des jardiniers découvrent de tiges tendres qui pointent sur leurs rosiers, alors que les massifs devraient être au repos. Le contraste avec l’air froid et les décorations surprend. Beaucoup pensent à un coup de sécateur pour ranger les branches. Pourtant, ce réflexle peut coûter cher à l’arbuste.

Ces pousses hors saison se multiplient dans les jardins français. Les hivers plus doux, ponctués de longues périodes de douceur et de bruines, brouillent le calendrier naturel du rosier. L’arbuste croit parfois que le printemps est déjà là et se réveille trop tôt. Tout se joue alors dans la façon de réagir.

Jeunes pousses sur le rosier en hiver : ce que cela signifie

Lorsque les températures hivernales restent au-dessus des normales, avec des redoux répétés, le rosier reçoit un faux signal de printemps et relance sa végétation. Voir des jeunes pousses hivernales en décembre ou en janvier n’a plus rien d’exceptionnel dans de nombreuses régions tempérées ou abritées. L’arbuste, vivace robuste, s’adapte avant tout au climat réel plutôt qu’au calendrier.

Pour autant, ce réveil précoce n’indique pas un arbuste malade. Les spécialistes rappellent que ce phénomène n’est ni exceptionnel ni forcément alarmant pour la santé du rosier. Au contraire, un pied bien implanté, installé dans un sol vivant et correctement exposé, profite de la moindre fenêtre météo favorable pour produire quelques tiges nouvelles, sans compromettre sa vigueur future.

Les erreurs à éviter avec ces pousses pour ne pas affaiblir le rosier

Le danger vient surtout des gestes précipités. Sortir le sécateur pour tailler en hiver sur des pousses tendres ouvre de larges plaies au moment où l’air est froid et humide. Ces blessures fraîches deviennent des portes d’entrée idéales pour maladies et champignons. En supprimant ces tiges, on retire aussi une couche protectrice et l’on expose directement les bourgeons plus anciens aux gelées.

Les conseils de jardinage insistent sur quelques erreurs à éviter tant que le froid reste possible. Toutes ont le même effet : fragiliser un rosier qui essaie simplement de passer l’hiver.

Tailler en plein cœur de l’hiver sur des pousses encore tendres.

Nourrir ou stimuler la croissance avec des engrais pendant la saison froide.

Supprimer toutes les feuilles restantes alors qu’elles servent encore de rempart contre l’humidité et le gel.

Réaliser une taille très sévère en fin de saison, qui déclenche des pousses fragiles condamnées par les premières gelées.

Garder les pousses, protéger le pied, attendre la taille de printemps

Tant que les gelées restent possibles, le mot d’ordre est observation et patience. Les jeunes tiges jouent un rôle de bouclier : formées avant les grands froids, elles encaissent une partie des chocs thermiques et épargnent le bois plus ancien. On surveille simplement l’état général du rosier, on évite l’arrosage excessif et l’on protège le pied avec un paillis de feuilles mortes ou un peu de compost.

Une fois les gelées passées, entre fin février et début mars, on pratique la taille de printemps : couper les rameaux abîmés au-dessus d’un bourgeon tourné vers l’extérieur, nettoyer le pied et renouveler légèrement le paillis.