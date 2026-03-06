Nez qui coule en continu : ce geste d’hygiène nasale a enfin mis fin à mon calvaire, vous devriez l’essayer

Entre la fin de l’hiver et les premiers pollens, mon nez n’a plus cessé de couler, au point de ruiner mon sommeil et mon énergie. Jusqu’au jour où un simple lavage nasal au pot neti a tout remis en question.

Un nez qui coule en continu, ce n’est pas qu’un détail gênant. Quand les mouchoirs s’entassent sur la table de nuit, que la gorge pique à force de respirer par la bouche et que chaque réunion est ponctuée de reniflements, le quotidien tourne vite au parcours du combattant. Les médicaments soulagent parfois, mais rarement longtemps.

Entre la fin de l’hiver et l’arrivée du printemps, virus persistants et premiers pollens irritent encore plus la muqueuse nasale. Le nez se transforme en robinet, la peau autour des narines brûle, le sommeil se fragmente. Beaucoup finissent par se résigner, alors qu’une simple routine d’hygiène nasale peut vraiment changer la donne.

Quand le nez qui coule en continu épuise tout le corps

La muqueuse nasale produit naturellement près d’un litre de mucus par jour pour filtrer l’air et piéger virus, poussières et pollens. Quand elle s’enflamme, ce volume augmente et le mucus s’écoule vers l’avant ou dans la gorge. Résultat : nez rouge, haut du visage lourd, maux de tête au-dessus des sourcils et impression de brouillard permanent.

La nuit, un nez bouché qui coule oblige souvent à dormir la bouche ouverte. La gorge s’assèche, les lèvres se gercent et les micro-réveils s’enchaînent pour changer de position ou boire. Le sommeil devient léger, la fatigue s’accumule, l’humeur se fragilise et le système immunitaire a encore plus de mal à récupérer.

Pot neti : un lavage nasal ancestral plus concret qu’un spray

Face à ces symptômes, beaucoup alternent sprays décongestionnants, inhalations et antihistaminiques, avec des résultats inconstants. Le pot neti, lui, repose sur un principe mécanique très simple : un lavage nasal à l’aide d’une petite « théière » au bec allongé que l’on remplit d’une solution saline tiède, préparée avec de l’eau bouillie ou filtrée et du sel marin non iodé, proche de la composition du sérum physiologique.

La clé réside ensuite dans la posture. Devant le lavabo, le buste penché en avant, la tête horizontale inclinée sur le côté, on insère le bec dans la narine située le plus haut. En gardant la bouche ouverte et en respirant calmement par la bouche, le voile du palais se ferme et l’eau salée circule d’une narine à l’autre sans descendre vers la gorge, emportant mucus, poussières et pollens.

Transformer le lavage au pot neti en habitude qui change le quotidien

Les premiers essais surprennent, mais beaucoup décrivent une respiration déjà plus libre après une ou deux séances, surtout quand la congestion reste modérée. En répétant le lavage une fois par jour pendant quelques jours, puis quelques fois par semaine, le nez coule moins, les nuits deviennent plus calmes et les maux de tête sinusaux s’espacent.

La pratique gagne en efficacité avec quelques repères simples : réaliser 5 à 10 passages en alternant les côtés selon le niveau d’encombrement, se moucher doucement ensuite pour évacuer l’eau résiduelle, puis attendre 10 à 15 minutes avant de sortir par temps froid. Utilisé de façon régulière, ce geste d’hygiène complète les traitements classiques contre rhumes, sinusites ou allergies.