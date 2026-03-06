Rappel conso : si vous buvez cette infusion bio à la verveine d’Origines Tea and Coffee, ce qui peut vous arriver

Votre tisane de verveine citronnée du soir est peut‑être concernée par un rappel pour contamination biologique. Références, risques et démarches : ce guide aide à faire le point.

Une tisane à la verveine citronnée après le dîner, surtout quand elle est bio, fait partie de ces petits rituels du soir que beaucoup considèrent sans risque. Derrière cette image très douce, une alerte officielle rappelle pourtant que certaines plantes en vrac peuvent contenir des traces indésirables, même sous un emballage rassurant.

C’est le cas d’une Infusion Bio Verveine Citronnée vendue en vrac par la marque Origines Tea and Coffee, aujourd’hui visée par un rappel conso infusion pour contamination d’origine biologique. Si vous avez un sachet de verveine citronnée dans votre placard, quelques détails précis permettent de vérifier s’il fait partie des lots concernés.

Pourquoi cette infusion bio Origines Tea and Coffee est rappelée

Selon la fiche de rappel mise en ligne sur le site RappelConso, des contrôles ont mis en évidence des alcaloïdes tropaniques toxiques dans cette infusion. Ces substances naturelles peuvent provenir de plantes comme le datura qui se mélangent aux plantes récoltées. À dose élevée ou en cas de consommation répétée de lots contaminés, elles dérèglent le système nerveux et le cœur.

Les spécialistes parlent alors de syndrome anticholinergique. Les signes possibles sont une bouche très sèche, des troubles de la vue, des palpitations, une agitation inhabituelle, parfois des hallucinations ou des convulsions. Les enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes déjà fragiles au niveau cardiaque ou cérébral sont les plus exposées à ce type d’accident.

Comment reconnaître les sachets Origines Tea and Coffee concernés

Le rappel vise l’Infusion Bio Verveine Citronnée en vrac commercialisée par Origines Tea and Coffee, en sachets de 50 g et 500 g. Ces produits ont été vendus du 01/03/2023 au 12/02/2026, dans les boutiques de Bruges et sur le site originesteaandcoffee.com, avec livraison possible sur tout le territoire français.

Les références à vérifier sont :

Codes produit : O30516 (sachet 50 g) et O30616 (sachet 500 g)

GTIN : 3760247355512

Dates de durabilité minimale : 28/02/2027 pour 50 g et 500 g, 30/04/2027 et 30/11/2027 pour 500 g

Que faire avec cette infusion bio déjà achetée

Les autorités demandent d’arrêter immédiatement de consommer cette infusion et de mettre le sachet de côté. Le produit peut être rapporté dans une boutique Origines Tea and Coffee ou pris en charge via le service client du site, avec un remboursement possible jusqu’au 30 avril 2026. À défaut de retour, le sachet peut être détruit avec les ordures ménagères. Un numéro de contact est disponible pour les clients : 0556513730.

En cas de malaise, de palpitations, de troubles visuels ou de comportement après avoir bu cette verveine citronnée provenant des lots rappelés, il est recommandé de consulter rapidement un médecin en précisant l’ingestion d’une infusion contaminée par des alcaloïdes tropaniques. La fiche de rappel rappelle aussi que le risque augmente avec la consommation régulière, ce qui incite à vérifier sans attendre les sachets de verveine déjà ouverts ou stockés depuis plusieurs mois.