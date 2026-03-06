Super U : ce fromage de brebis au rayon frais peut contenir Listeria, ce rappel conso pourrait viser votre frigo

Un fromage de brebis vendu au rayon frais d’un Super U fait l’objet d’un rappel en urgence pour risque de Listeria. En quelques gestes, vous saurez si votre frigo est concerné et comment réagir sans attendre.

Un simple passage au rayon frais pour un pique-nique ou un plateau de fromages, et le produit se retrouve oublié dans un coin du frigo. Sauf que, cette fois, un lot précis d’aliment vendu dans un Super U fait l’objet d’une alerte officielle pour risque infectieux. L’information vient de la plateforme gouvernementale RappelConso, qui centralise tous les rappels.

Le produit en cause est un fromage de brebis vendu au rayon frais de ce magasin Super U, pour lequel un risque de contamination par la bactérie Listeria monocytogenes a été signalé. Le rappel vise un ou plusieurs lots bien identifiés, encore susceptibles d’être dans les foyers. Avant de sortir les assiettes, un petit contrôle d’étiquette s’impose.

Rappel conso chez Super U : comment reconnaître le fromage de brebis concerné

D’après la fiche de rappel, seul un lot spécifique de fromage de brebis est visé, et uniquement dans un magasin Super U clairement mentionné. Le produit a été vendu au rayon frais, en libre-service ou à la coupe selon le conditionnement indiqué. L’emballage (papier, barquette ou film), le nom commercial exact et la forme du fromage permettent déjà de se repérer.

Pour savoir si le fromage dans votre réfrigérateur est concerné, il faut comparer plusieurs informations avec la fiche publiée sur RappelConso :

le nom du produit et la mention « fromage de brebis » ;

le numéro de lot figurant sur l’étiquette ou le papier d’emballage ;

la date limite de consommation.

Listeria monocytogenes : quels risques après avoir mangé ce fromage de brebis

La présence possible de Listeria expose au risque de listériose, une infection qui ressemble parfois à un gros coup de fatigue. Les symptômes les plus fréquents sont une fièvre, des maux de tête et des courbatures. Les autorités sanitaires rappellent : « Les personnes qui auraient consommé les « produits » mentionnés ci-dessus et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation. », expliquent les autorités sanitaires, citées par Marmiton. La maladie peut être grave et son délai d’incubation peut aller jusqu’à huit semaines.

Les médecins surveillent particulièrement les femmes enceintes, les personnes âgées et celles dont les défenses immunitaires sont fragilisées. Chez une femme enceinte, la listériose peut entraîner des complications pour la mère ou le fœtus. Chez une personne très fragile, elle peut provoquer des atteintes neurologiques. Même en l’absence de signe immédiat, ces publics doivent rester vigilants dans les semaines qui suivent la consommation.

Que faire si ce fromage de brebis Super U est dans votre frigo

Si votre fromage correspond aux références du rappel, il ne doit plus être consommé, même cuit. La conduite recommandée est simple : isoler le produit, le jeter dans un sac bien fermé ou le rapporter en magasin selon les consignes précisées sur RappelConso, qui indiquent aussi les modalités de compensation. Il vaut mieux éviter de le « goûter pour voir » ou de le donner à quelqu’un d’autre.

En cas de fièvre, de maux de tête ou de courbatures dans les huit semaines suivant la consommation, il est conseillé de consulter son médecin en mentionnant ce fromage de brebis et le rappel conso associé. Un nettoyage soigneux du réfrigérateur, des boîtes et des couteaux ayant touché le produit avec une solution détergente ou javellisée limite aussi le risque de contamination croisée avec d’autres aliments. Les prochaines courses au rayon frais seront peut-être l’occasion de vérifier plus souvent les rappels en cours.