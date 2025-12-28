Anti-âge : ce geste du matin fait mieux qu’une crème de luxe pour rajeunir la peau, et presque personne ne le fait

Janvier a ce talent pour nous rappeler chaque excès : traits tirés, cernes plus sombres, ridules qu'on ne remarquait pas en décembre. Beaucoup se tournent vers des crèmes prestigieuses, convaincus que le salut anti-âge se cache dans un pot au prix d'un week‑end. Pourtant, un autre réflexe fait plus pour garder la peau jeune.

Les dermatologues rappellent que l'essentiel du vieillissement visible vient d'agressions extérieures, en tête les rayons du soleil. Nos crèmes n'effacent qu'une partie de ce que la lumière a déjà abîmé. La bonne nouvelle, c'est que le geste le plus efficace coûte le prix d'un tube et prend quelques secondes le matin. Le plus étonnant, c'est qu'il dort souvent au fond d'un tiroir.

Ce qui abîme vraiment la peau avant même les rides d'âge

Le grand responsable, ce sont les UV. Les UVB brûlent la surface de la peau, tandis que les UVA pénètrent plus profondément et fragilisent collagène et élastine : c'est le photovieillissement, avec rides précoces, taches et relâchement. Présents toute l'année, les UVA passent à travers nuages et vitres de voiture ou de bureau, faisant vieillir la peau en silence bien avant que l'âge ne l'explique.

Les soins de luxe jouent surtout les pompiers après coup : ils hydratent, lissent la texture, apportent de l'éclat. Tant que les UV attaquent chaque jour, de nouveaux dégâts profonds se forment. On peut empiler sérums et crèmes très chers, si la cause principale n'est pas bloquée, la peau ne peut pas vraiment ralentir son vieillissement.

La protection solaire anti-âge, le geste qui surclasse les soins luxe

Ce fameux geste, c'est la protection solaire anti-âge appliquée chaque matin sur le visage. Loin d'être réservée à la plage, une crème avec au moins SPF 30 fait écran aux rayons responsables des rides et des taches. Les spécialistes estiment qu'une protection adaptée bloque jusqu'à 90 % des effets du photovieillissement liés au soleil. Prévenir ces dégâts vaut bien plus qu'une crème qui promet de les rattraper.

Pour qu'il fonctionne vraiment, on applique la crème solaire en dernière étape de la routine, après le soin hydratant, en couvrant aussi le cou, le haut du décolleté et le dos des mains. Les jours de forte lumière ou en montagne, un SPF 50 convient mieux, surtout si la peau est claire ou déjà marquée. Même en ville ou au bureau, les UVA traversent les vitres, d'où l'intérêt de garder ce réflexe toute l'année.

Choisir la bonne crème solaire et booster son effet jeunesse

Les filtres dits chimiques sont souvent légers et invisibles, pratiques au quotidien. Les formules minérales, elles, restent en surface et bloquent physiquement les UV, ce qui rassure de nombreuses peaux sensibles. "Les écrans solaires à base de minéraux sont définitivement en hausse et seront importants en 2025", a déclaré Bobbi Brown, fondatrice de sa marque éponyme et de Jones Road, à Harper's Bazaar. L'essentiel, c'est une texture que l'on aime mettre tous les matins, trouvée en pharmacie ou en grande surface, plutôt qu'un flacon luxueux qu'on économise.