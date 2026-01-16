Cheveux ternes, cassants, qui regraissent vite : cette habitude sous la douche ruine tout sans que vous le sachiez

Vous sortez de la douche, serviette autour des épaules, en espérant une chevelure souple et brillante. Au miroir, les longueurs font grise mine : matière rêche, frisottis, reflets éteints. Les produits sont pourtant de qualité, vous faites des masques, vous limitez le brushing… et malgré tout, vos cheveux semblent sans vie.

Beaucoup accusent le mauvais shampoing ou l’absence de soins intensifs, alors que le vrai saboteur se cache souvent dans un réflexe de confort, surtout en hiver. Sous la douche, un seul geste répété jour après jour suffit à transformer une crinière souple en cheveux ternes, secs et cassants. Et ce geste se joue en tournant… le mitigeur.

Cheveux ternes sous la douche : quand l’eau trop chaude fait tout basculer

Le coupable numéro un n’est pas votre masque, mais l’eau trop chaude. Au cœur de l’hiver, on monte le mitigeur jusqu’à obtenir une vapeur de hammam. À partir du moment où l’eau dépasse largement la température du corps, elle agit comme un décapant : elle dissout la barrière lipidique protectrice du cuir chevelu.

Privé de ce film hydrolipidique, le cuir chevelu se retrouve agressé et sec. Il réagit aussitôt : les glandes sébacées se mettent à produire plus de sébum, les racines regraissent vite tandis que les longueurs se déshydratent. À l’œil, on voit des racines lourdes, des pointes rêches et un ensemble terne, sans mouvement.

Comment l’eau trop chaude attaque la fibre et éteint la brillance

Sur la fibre elle-même, la chaleur provoque l’effet "pomme de pin". Un cheveu sain ressemble à un toit de tuiles bien rangées, ou à une pomme de pin fermée : les cuticules sont lisses, la surface renvoie la lumière. Sous l’eau brûlante, ces écailles gonflent et s’ouvrent, la fibre devient rugueuse, absorbe la lumière et paraît terne.

Quand l’eau chaude reste la règle, l’eau contenue dans le cortex s’évapore plus vite, la déshydratation s’installe et les nœuds se multiplient. Sur des cheveux colorés, déjà plus poreux, le phénomène est encore plus flagrant : cuticules ouvertes signifient pigments qui s’échappent, dégorgement prématuré et reflets qui deviennent fades en quelques shampoings.

La bonne température sous la douche et les gestes qui sauvent les cheveux ternes

L’idée n’est pas de se geler, mais de viser une eau tiède, proche de la température corporelle, autour de 37 degrés, ressentie comme neutre sur la peau. Un repère simple : testez le jet sur l’intérieur du poignet, il doit sembler juste tiède, jamais brûlant. Pour Dimitris Giannetos, coiffeur de Gigi Hadid ou Demi Moore, "Un cuir chevelu mal nettoyé s’encrasse et empêche les follicules pileux de respirer," explique-t-il au magazine américain InStyle. Il conseille de "Laver et conditionner tous les deux jours," en modulant selon la nature des cheveux, et de garder l’après-shampoing sur les longueurs, jamais sur les racines pour ne pas les étouffer.

Pour réparer des cheveux déjà abîmés, un sérum appliqué en pré-shampoing sur cheveux secs peut aussi changer la donne : il comble les fissures de la fibre et la protège du lavage, ce procédé "n’obstrue pas la fibre mais la polit", souligne Peter Bailey, expert chez Unilever, cité par Elle. Et pour sceller la brillance, terminez par quelques secondes de rinçage à l’eau froide, autour de 15 à 20 degrés, sur les longueurs.