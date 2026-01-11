Mains crevassées en hiver : j’ai arrêté les crèmes industrielles pour cette astuce maison à 1 € bluffante

Dès que le thermomètre chute, les mains tirent, piquent, accrochent au moindre tissu. Entre rougeurs, petites gerçures et peau qui se fendille au premier lavage, l’hiver tourne vite au casse-tête. On applique crème sur crème, mais la sensation de sécheresse revient, parfois encore plus forte que la veille.

Erica Lenti résume bien ce réflexe : "C'est la seule crème pour les mains qui empêche ma peau de se fissurer en hiver en raison de l'air sec et des lavages de mains fréquents. Saison de la grippe oblige !", a-t-elle raconté au magazine Châtelaine. Pourtant, malgré les achats répétés, beaucoup ne retrouvent pas ce confort.

Crèmes industrielles : pourquoi ça coince

Froid, humidité, vent, pluie ou neige agressent des mains sèches en hiver. Les lavages fréquents, accentués en période de virus, grignotent encore le film protecteur naturel de la peau. Résultat : tiraillements, crevasses et impression de rugosité qui persiste malgré les applications répétées de produits.

Beaucoup de crèmes industrielles reposent sur des ingrédients issus de la pétrochimie : silicones, parfums de synthèse, agents de texture. La peau paraît douce sur le moment, sans être vraiment nourrie en profondeur. La formule s’évapore vite, les tiraillements reviennent, les tubes s’entassent dans la salle de bains et les déchets aussi.

Astuce maison huile-citron

Une alternative simple se cache pourtant dans le placard de la cuisine. L’association d’une huile végétale et d’un peu de citron remplace déjà bien des tubes. Huile d’olive ou d’amande douce apportent vitamines et acides gras nourrissants, pendant que le citron, riche en antioxydants et en vitamine C, réveille l’éclat des mains fatiguées. Pour un soin express du soir, on mélange 1 cuillère à café (5 ml) d’huile d’olive ou d’amande douce avec 3 à 5 gouttes de jus de citron frais, et l’on garde une petite serviette en coton pour éponger l’excédent.

On chauffe l’huile entre les paumes, on ajoute le citron, puis on masse lentement des poignets jusqu’aux ongles en insistant sur les cuticules et les zones les plus sèches. Deux minutes suffisent, juste avant de se coucher. Au fil de la première semaine, la peau devient plus souple, les rougeurs se font discrètes, les micro-coupures s’estompent, sans film gras ni sensation collante.

Baume mains maison à 1 €

Pour prolonger l’effet, ce mélange se décline en baume pour les mains maison. On mélange 40 ml d’huile d’amande douce, 8 g de cire végétale et 7 gouttes d’huile essentielle de lavande vraie. Huile et cire fondent au bain-marie, la lavande s’ajoute hors du feu, puis le tout est versé en pot : le baume prend en moins de dix minutes.

Le soir, une noisette de ce baume massée sur les mains offre une texture enveloppante et un parfum discret de lavande. Au réveil, la peau paraît plus souple, avec rougeurs et tiraillements nettement apaisés, sans effet collant. Un petit pot en verre réutilisable suffit pour plusieurs semaines et revient à moins d’un euro ; beaucoup résument l’expérience d’une phrase : "Je ne pensais pas que ce serait aussi efficace".