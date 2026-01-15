Ongles cassants : ce sérum maison à 3 ingrédients de la cuisine a transformé mes ongles sans me coûter 1 €

Un zip de jean qu’on remonte, un "crac" sec… et un ongle qui se fend net. Pour beaucoup, l’hiver se résume à ces petites scènes agaçantes où des ongles cassants ruinent une manucure en deux gestes du quotidien. Froid mordant, air sec du chauffage, lavages à répétition : les mains encaissent, la kératine lâche.

Certaines ont fini par ranger les vernis durcisseurs au fond du placard pour chercher une astuce naturelle qui ne coûte rien ou presque. La solution s’est souvent trouvée dans la cuisine, grâce à un simple sérum maison à base d’huiles végétales et de citron. Reste à comprendre pourquoi il fonctionne si bien.

Ongles cassants en hiver : ce que subit vraiment la kératine

Un ongle, c’est une plaque de kératine poreuse, protégée par un film hydrolipidique fragile. L’eau fait gonfler les cellules, puis l’ongle se rétracte en séchant, ce qui finit par décoller les couches et provoquer dédoublements. Le froid contracte les vaisseaux, la microcirculation vers la matrice ralentit et l’ongle pousse plus pauvre. Les produits ménagers détergents, eux, dissolvent les lipides protecteurs : la tablette unguéale devient sèche, striée, prête à casser.

Quand la couleur se dérègle, la vigilance s’impose. "Les ongles jaunes peuvent être le signe d’une pathologie plus ou moins grave comme le diabète, le psoriasis, la jaunisse ou une mycose. En cas de doute, il est important de consulter un spécialiste", explique Solange Momo, directrice marketing Mavala, citée par aufeminin, qui rappelle aussi que certains facteurs externes comme "la consommation de tabac ou l’application répétée de vernis à ongles sans base protectrice" peuvent dégrader l’aspect des ongles. L’astuce maison vise donc surtout les ongles fragiles, pas les problèmes médicaux.

Pourquoi les vernis durcisseurs déçoivent souvent

Face à ces "ongles de papier", le réflexe consiste à superposer les couches : base, vernis, top coat, durcisseur. Beaucoup de durcisseurs utilisent résines ou formaldéhyde pour rigidifier la plaque. L’ongle paraît plus dur, mais perd la souplesse qui lui permet de plier au choc sans rompre. Les dissolvants enchaînés pour retirer ces couches assèchent encore plus, créant un cercle sans fin où l’on masque le problème sans nourrir la kératine.

S’ajoute la note salée des petits flacons de 10 ml, souvent entamés puis oubliés, avec emballages en verre, plastique et carton qui remplissent la poubelle de la salle de bain. C’est là que beaucoup basculent vers le fait maison : des ingrédients bruts déjà dans la cuisine, une logique quasi zéro déchet et une efficacité surprenante.

L’astuce naturelle pour ongles cassants : sérum ricin–olive–citron

Le mélange repose sur trois basiques. L’huile de ricin, très visqueuse et riche en acide ricinoléique, comble les micro-fissures et renforce la kératine. L’huile d’olive, plus fluide et chargée en vitamine E et polyphénols, nourrit en profondeur et assouplit ongle et cuticules. Le citron, grâce à son acide citrique, aide à éclaircir les ongles ternes et à assainir leur contour.

Concrètement, il suffit de recycler un vieux flacon de vernis bien nettoyé et de mélanger à parts égales ricin et olive, avec un peu de citron :

1 cuillère à soupe d’huile de ricin bio

1 cuillère à soupe d’huile d’olive première pression à froid

Une quinzaine de gouttes de jus de citron frais ou d’huile essentielle de citron

Le citron ne se mélange pas naturellement aux huiles, donc le flacon doit être secoué avant chaque usage. Le soir, une goutte à la base de chaque ongle, un massage de la lunule et des cuticules suffisent pour stimuler la microcirculation et laisser les corps gras imprégner la kératine pendant la nuit. Au bout de deux à trois semaines d’application quotidienne, beaucoup constatent des ongles plus lisses, un bord libre plus blanc qui plie au lieu de casser, surtout si ce rituel s’accompagne de gants pour le ménage et de moins de vernis agressifs.