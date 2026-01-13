Peau qui tiraille en hiver : arrêtez ces démaquillants agressifs, cette céréale de la cuisine fait bien mieux

En plein mois de janvier, quand le froid pique et que la fatigue s'installe, le démaquillage du soir ressemble vite à une corvée. Les flacons s'alignent sur le bord du lavabo, avec leurs parfums agressifs et leurs étiquettes incompréhensibles. On secoue, on frotte, les yeux picotent, la peau tire.

Pourtant, beaucoup ont rangé leur démaquillant industriel après avoir découvert une astuce toute simple trouvée... dans la cuisine. Un démaquillant maison à l’avoine, préparé en quelques minutes avec de l'eau chaude, des flocons et une touche d'huile, remplace les produits du commerce. La peau respire mieux, la poubelle se remplit moins. De quoi intriguer.

Pourquoi ce démaquillant maison à l’avoine fait oublier les flacons industriels

Dans la salle de bain, le démaquillant classique cumule les défauts, surtout en hiver. Flacons en plastique, cotons jetables, listes d'ingrédients à rallonge, parfums trop forts et prix qui grimpent, tout finit par lasser. Beaucoup ont la sensation de remplir leur poubelle et de vider leur porte monnaie pour un geste qui devrait rimer avec douceur.

Face à ce ras le bol, l'avoine sort du placard. Ces flocons d’avoine du petit déjeuner renferment des mucilages qui, au contact de l'eau chaude, deviennent une base gélifiée très douce. Ce lait enrobe les impuretés, calme les tiraillements et laisse un voile protecteur sur la peau, idéal pour soutenir la barrière cutanée en plein froid.

Comment préparer et utiliser ce lait démaquillant à l’avoine chez soi

Concrètement, la recette tient en trois ingrédients faciles à trouver. Pour un petit flacon de lait démaquillant à l’avoine, il suffit de respecter les proportions suivantes :

20 g de flocons d’avoine bio

200 ml d’eau chaude, non bouillante

10 ml d’huile végétale douce (amande, jojoba ou tournesol)

On commence par faire infuser les flocons dans l'eau chaude légèrement refroidie pendant 10 à 15 minutes, le temps qu'ils libèrent leurs mucilages. Le mélange est ensuite filtré à travers une passoire fine ou un tissu propre pour ne garder que le liquide laiteux. On ajoute alors l'huile, on mélange, et le soin s'applique sur un coton lavable ou directement du bout des doigts, avant de rincer ou de passer un linge humide.

Peau apaisée, hiver serein et démaquillage zéro déchet

Au fil des utilisations, la peau gagne en souplesse, les rougeurs hivernales s'atténuent et le teint semble plus lumineux. La texture reste légère, sans film gras ni sensation d'agression, ce qui rassure les peaux les plus délicates. Sans parfum ajouté, sans conservateur ni irritant, ce démaquillant naturel convient aux enfants, aux adolescents et aux adultes, y compris en cas de peau sensible ou mature.

Autre atout de taille, cette routine s'inscrit dans une démarche zéro déchet. Les flocons d’avoine filtrés partent au compost ou dans la poubelle verte, les flacons en plastique restent au placard et les cotons jetables cèdent la place à des carrés lavables. Chacun adapte aussi la recette : un peu plus d'huile pour les peaux très sèches, une huile plus légère comme le jojoba pour les peaux grasses, quelques gouttes d'eau de fleur d'oranger ou d'hydrolat de camomille pour le côté sensoriel. Une fois adopté, ce geste tout doux remplace souvent durablement le démaquillant du commerce.